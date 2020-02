Martiño Noriega, Fernán-Vello e Iria Figueroa, propuestas de Anova para la lista de Galicia en Común, en la que no irá Antón Sánchez

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

29/02/2020 14:12 h

La coordinadora de Anova propondrá, para los puestos de salida de la candidatura Galicia en Común-Anova-Mareas, a Miguel Anxo Fernán-Vello como cabeza de lista por Lugo, a Martiño Noriega como número tres de A Coruña y a Iria Figueroa como dos por Pontevedra, lo que previsiblemente romperá en esa provincia las listas cremallera porque para encabezarla está la coordinadora de Esquerda Unida, Eva Solla.

Aunque Anova y las mareas tendrán más puestos de su militancia, esos tres son los que tienen posibilidades de salida, tal y como avanzó esta mañana el portavoz nacional de Anova, que tras ocho años en el Parlamento no irá en las listas. Antón Sánchez manifesto su satisfacción por haber llegado a un acuerdo con Podemos y EU para que la coalición salga adelante. A su entender, se trata «dun acordo decisivo para a derrota de Feijoo». Advirtió que la propuesta de Anova para las listas no es «un cambio de cromos na Xunta de Galicia, senón un cambio de políticas». Respecto a su futuro, dijo que a partir de ahora se centrará en el trabajo orgánico «despois de oito anos de moito traballo no Parlamento de Galicia». Su reto es «fortalecer un proxecto político que iniciamos no 2012 e que ten moito percorrido», aseguró en relación al partido fundado por Beiras, que sufrió muchas bajas en los últimos meses por la división interna de la izquierda alternativa gallega.

De Miguel Anxo Fernán-Vello, además de su trayectoria en la cultura y en la literatura, destacó su trabajo político a lo largo de los últimos años en el Congreso, un trabajo que «continuará no Parlamento de Galicia con toda seguridade». De Martiño Noriega valoró el plus que aporta a la coalicion y su experiencia «no soberanismo e no municipalismo». En cuanto a Iria Figueroa, joven periodista de 25 años de Pontevedra y que, como otros muchos militantes de Anova, procede del BNG, Sánchez subrayó que se trata «dunha moza que, como tantos mozos e mozas deste país, sabe o que sufrir a precariedade e a falta de expectativas de futuro» y que lleva años participando en diferentes movimientos juveniles como Erguer.

Las propuestas de Anova deberán encajarse ahora con las de Galicia en Común para diseñar las listas definitivas que concurrirán a las elecciones autonómicas.