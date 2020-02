La Xunta reclama documentación al Centro Galego de Londres para justificar que no tiene fines lucrativos

Los más jóvenes denuncian que el Centro Gallego de Londres no acoge sus iniciativas

Hace décadas era el gesto natural. Un emigrante gallego recién llegado a una gran capital, tenía una cita en su agenda: acudir al centro gallego de turno. Una tendencia que en diferentes puntos de la diáspora se ha modificado. Entre los motivos, la facilidad para comunicarse por la Red. Pero también, el hecho de que la emigración más joven o los hijos de gallegos ya no se sienten identificados con esos colectivos. «Mesmo agora é o natural. Achégaste ao centro, pero se roldas os 30 anos ya percibes que alí non hai nada para ti. Entras no pasado. Glorifican o de antes. Xa non hai xente nova». Quien lo dice es una gallega afincada en Londres. Esa fue su sensación al acercarse al centro gallego en la capital británica. Su opinión es compartida por muchos usuarios que intentaron integrarse en este colectivo y aseguran haberse sentido rechazados. No tanto por ellos mismos, sino por sus iniciativas.

Seguir leyendo