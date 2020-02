Conmoción en Mazaricos por el asesinato de Manuela Sanandrés

El agresor le asestó dos cuchilladas en abdomen y tórax, y después se hirió a sí mismo, aunque ha sobrevivido y está hospitalizado

Manuela San Andrés, natural de Alborés (Mazaricos) y residente en Fuenlabrada (Madrid) desde hace más de cuarenta años, es la víctima número 1.046 de violencia machista en España desde que hay registros, en el 2003. La mujer fue asesinada por su marido, Benjamín Serrano, un profesor jubilado, que se autoinfligió heridas, aunque él sí sobrevivió al ataque.

«Era muy machista. Cuando era presidente de la comunidad, no quería hablar con mujeres»

La mujer no había presentado ninguna denuncia contra su marido, una situación habitual entre las parejas mayores, donde en muchas ocasiones las mujeres ni siquiera se reconocen como víctimas de violencia machista. Según recogió la agencia Efe, en su entorno vecinal no había evidencias del maltrato, aunque una residente en el edificio sí reconocía que «era muy machista. Cuando era presidente de la comunidad, no quería hablar con mujeres», explicó la joven.

