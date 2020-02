La Xunta lanza un órdago al Gobierno con una oferta de empleo en Sanidade de 3.500 plazas

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 27/02/2020 15:41 h

La Xunta debe presentar en este primer trimestre la oferta pública de empleo (OPE) del Sergas para el próximo ejercicio, y por primera vez está elaborando dos modelos distintos y muy diferentes en lo cuantitativo. La primera incluye algo más de 3.500 plazas, lo que la convertiría en la OPE más potente organizada por la Administración autonómica en sus cuatro décadas de historia. En el segundo caso, «si no hay visto bueno» del Gobierno central y este no deja cubrir todas las vacantes y mantiene las limitaciones de la tasa de reposición se cubrirían solo 973, que es lo que le correspondería a Galicia este año. La diferencia está conformada por los cientos de puestos que la Xunta no pudo convocar entre el 2012 y el 2016, cuando, debido a la crisis, el Estado limitó la tasa de reposición al 10 %.

Desde que surgió la crisis de personal en atención primaria, hace unos meses, el Gobierno gallego ha defendido la necesidad de ampliar el número de plazas médicas para atender la demanda, sobre todo en departamentos como atención primaria y pediatría. Sin embargo, las normas estatales han impedido incrementar la reposición, que Galicia siempre llevó al máximo.

Con esta propuesta, informada formalmente a Madrid a través de tres cartas a los ministros de Sanidad, Hacienda y Administraciones Públicas, Feijoo quiere poner de relevancia que su Ejecutivo está dispuesto a asumir todos estos contratos para cubrir vacantes y evitar así, entre otras cuestiones, el abuso en las contrataciones temporales entre el personal sanitario. Según el presidente autonómico, la reacción a este órdago será clave para dirimir «responsabilidades» en la situación laboral de miles de trabajadores del Sergas que todavía no tienen un puesto fijo. A su entender, la Xunta no está apostando por la «confrontación», sino que aporta «solucións» a los «atrancos» que le pone la Administración española a la Consellería de Sanidade.