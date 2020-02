La mujer gallega asesinada por su marido en Madrid, víctima 1.046 de violencia machista

0

Redacción / La Voz 27/02/2020 13:00 h

Manuela San Andrés, natural de Alborés (Mazaricos) y residente en Fuenlabrada (Madrid) desde hace más de cuarenta años, es la víctima número 1.046 de violencia machista en España desde que hay registros, en el 2003. La mujer fue asesinada por su marido, Benjamín Serrano, un profesor jubilado, que se autoinfligió heridas, aunque él sí sobrevivió al ataque.

«Era muy machista. Cuando era presidente de la comunidad, no quería hablar con mujeres»

La mujer no había presentado ninguna denuncia contra su marido, una situación habitual entre las parejas mayores, donde en muchas ocasiones las mujeres ni siquiera se reconocen como víctimas de violencia machista. Según recogió la agencia Efe, en su entorno vecinal no había evidencias del maltrato, aunque una residente en el edificio sí reconocía que «era muy machista. Cuando era presidente de la comunidad, no quería hablar con mujeres», explicó la joven.

Minutos antes del crimen, a la una de la tarde, Manuela San Andrés había bajado al mercado a comprar fruta. Fue al regresar cuando sufrió el ataque y Manuela, ensangrentada, salió de la casa para pedir ayuda a la vecina de enfrente: «Está mi marido en el salón», le dijo antes de caer inconsciente al suelo. Ella tenía dos heridas por arma blanca en abdomen y tórax y entró en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios pudieron reanimarla, pero falleció de camino al hospital.

El agresor, por su parte, estaba en el salón con una lesión muy grave en el abdomen y dos heridas en el cuello. «Se encuentra muy mal», explicó un portavoz de Emergencias 112. La policía halló un cuchillo ensangrentado y comprobó que había abundante sangre en el rellano del piso. El caso está calificado como violencia machista. El presunto asesino está hospitalizado en estado grave.

La Delegación del Gobierno en Madrid convocó hoy un minuto de silencio frente a su sede en repulsa por este asesinato machista, el primero registrado en la comunidad en lo que va de año.

En menos de 24 horas, dos mujeres han sido asesinadas por sus maridos en España: Manuela, en Fuenlabrada, y María del Mar, de 43 años, en Aznalcóllar (Sevilla).

Solo en uno de los 13 asesinatos machistas que se han producido en lo que va de 2020 pesaba denuncia sobre el agresor, lo que supone el 7,7 %.

El Ministerio de Igualdad ha incidido en que «la lucha contra las violencias machistas es una política de Estado» y en que no parará hasta lograr que «el mensaje 'nos queremos vivas' sea una realidad».

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10, y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112.