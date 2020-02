Hoy en La Voz: Primer contagio local del coronavirus en España; la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña; y más

0

Primer contagio local del coronavirus en España. Se trata de un paciente de Sevilla de 62 años de edad que no había viajado al extranjero ni se había relacionado con personas procedentes de las zonas de riesgo. No consta por lo tanto en este caso ninguna conexión con los brotes del extranjero. Con él se eleva a trece el número de infectados, once desde el lunes. En 42 países ya se han identificado pacientes con el COVID-19 y, pese al veloz avance de la patología, la OMS insiste en que todavía no es una pandemia. Desde China llegan buenas noticias: «está consiguiendo controlar la epidemia» y el número de infectados parece haber tocado techo.

Algunos Erasmus están volviendo a Galicia. «Noto que la gente está más alarmada y nerviosa por el coronavirus en Galicia que en la propia Italia», dice una estudiante recién llegada de Bolonia. Ella volvió más para tranquilizar a su familia que por su miedo al coronavirus. También hablamos con un gallego que se encuentra en el hotel Adeje Palace, donde cientos de huéspedes se encuentran aislados. «Tras o pau inicial, a calma é total, e só queremos saber cando acabará a corentena», cuenta el pontés Kiko da Silva. «Hai xente que toma o sol e se baña na piscina, é sorprendente», añade.

¿Y cómo es la situación en la zona cero de Italia? La gente hace acopio de comida y el miedo se adueña de las localidades en el foco del coronavirus. Así es la vida en un pueblo paralizado.

En Galicia en las últimas horas hemos conocido que los hospitales públicos de las siete ciudades harán las pruebas del virus. Las últimas incorporaciones serán hoy la de Lugo y la próxima semana la de Ferrol. Te contamos además cuándo un paciente es sospechoso y cómo protegerse del coronavirus: tranquilidad e higiene.

En clave de opinión escriben Fernando Salgado en el artículo «El virus del pánico» y Manuel-Luis Casalderrey en «Virus viral».

EN DIRECTO: Aquí puedes seguir, minuto a minuto, las últimas noticias sobre el coronavirus.

Hoy en La Voz

El palacio de la Moncloa acogió ayer la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Ejecutivo catalán, con Sánchez y Torra a la cabeza. Fue un encuentro en el que ambas partes destacaron que el debate de casi tres horas fue «honesto y franco», pero que sirvió también para constatar las diferencias. Hubo mucho protocolo y más discrepancia. «Estamos en las antípodas», comentó a su finalización la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. A partir de ahora alternarán Madrid y Barcelona para reunirse todos los meses. En este documento puedes leer el comunicado conjunto. En clave de opinión analizan esta primera reunión Fernando Ónega en «Hacia un acuerdo imposible» y Gonzalo Bareño en «Esto solo puede acabar mal o muy mal».

El Gobierno fía los Presupuestos al diálogo con el independentismo. El Ejecutivo dosifica las concesiones a los independentistas en función del apoyo que necesita para mantenerse. Aquí te lo explicamos punto a punto.

El primer nombramiento de Dolores Delgado poco después de tomar posesión como fiscala general del Estado ha sido el de Álvaro García Ortiz como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que es el principal órgano asesor de la fiscala del Estado. Aunque nació en Salamanca, Ortiz lleva 18 años en Galicia, donde reside su familia, por lo que se siente un gallego más.

Dos nuevos crímenes machistas en apenas 24 horas en una jornada negra. Una mujer de Mazaricos fue asesinada ayer por su marido en Fuenlabrada y en Sevilla otro hombre mató a su mujer de un tiro delante de su hijo de tan solo cuatro años. Se eleva así a 13 el número de víctimas por violencia machista en lo que va de año.

Nos vamos ahora a las carreteras. La Guardia Civil sospecha que hay talleres clandestinos que trucan los tacógrafos. Y es que los nuevos registradores digitales solo pueden ser manipulados por especialistas.

Otra investigación que sigue es la supuesta alteración de etiquetas en los alimentos de Amigos de Galicia. Los indicios apuntan a modificaciones de varios años en las fechas de caducidad.

En la crónica política gallega seguimos con la vista puesta en las urnas. Ayer conocimos que Caballero, Arangüena, Otero y Ortega serán los cuatro cabezas de lista del PSdeG para el 5A. Por otra parte el partido de Beiras no decidió todavía a quién colocará en los puestos de salida del pentapartito de izquierdas. Y no lo decidió porque Martiño Noriega sigue deshojando la margarita.

También es noticia Gonzalo Pérez Jácome. Así escenificó el fin del actual sistema de entrada al casco antiguo de su ciudad: «Hola, soy el alcalde de Ourense, le solicito que baje los bolardos de la ciudad y no los vuelva a subir».

1.800 kilómetros en busca del tractor soñado. Decenas de distribuidores, comerciales e incluso ganaderos gallegos acuden estos días a la feria FIMA, en Zaragoza. Entre las novedades (álbum) que despiertan interés está la cosechadora Claas Jaguar 960 o las últimas tecnologías para echar el purín.

En Vigo nos hacemos eco la denuncia de una viguesa que pilló a un hombre que tomaba imágenes de su trasero con el teléfono móvil y las compartía en la Red. «¡Me estaba grabando el culo!», dice.

Una boda de Marvel en Ourense. El ourensano Gabri Domínguez y la pontevedresa Sabrina Alfonso se casaron en verano rodeados de Los Vengadores. Aquí puedes ver la llamativa imagen.

Hoy te descubrimos además un enorme glaciar a pie de playa. Una ruta de reconocimiento descubre lugares de gran belleza en la isla de Decepción tal y como puedes disfrutar en las espectaculares imágenes de este vídeo.

La oferta de Abanca por Nueva Pescanova multiplica por diez su valor de hace tres años. Pone sobre la mesa hasta 2,5 euros por título, a pesar de que la pesquera perdió más de 25 millones en el pasado año.

Desde todo el mundo hasta A Coruña movidos por un interés común: el agua. En la UDC se imparte un máster pionero e internacional que cada curso atrae a más alumnos de países diversos.

¿De qué mueren los ferrolanos? Consulta las principales causas de fallecimientos en esta área sanitaria.

Galicia en 313 concellos

En Ferrol hay edificios públicos que se achatarran sin uso. Y es que subastas desiertas y cesiones en el aire sumen en el abandono inmuebles propiedad de varias administraciones.

En Lugo han rescatado a cinco perros desnutridos que vivían en una casa de okupas. Los animales fueron trasladados a la Protectora de Animales.

La comedia, o broma, de Carnaval que mantuvo en vilo a la familia Cabanela de Vilalba. Autores desconocidos acudieron a su casa y se llevaron dos tractores que tenían estacionados en un alpendre.

Opinión

«La estrategia parlamentaria del PP». Xosé Luís Barreiro Rivas escribe hoy: «Empecinarse en cazar a Ábalos, convertir la Carrera de San Jerónimo en el Parlamento de Venezuela y hacer lo que sea para llegar al poder no les va a dar una victoria más pronta, aunque puede convertir en trágica ruina el paraíso perdido que quieren reconquistar».

Lo más destacado de los deportes

El Real Madrid se acerca al precipicio tras verse remontado por el Manchester City. El equipo de Guardiola remontó en cinco minutos un tanto de Isco. Falta el partido de vuelta, pero los blancos necesitan un mínimo de dos goles para pasar la eliminatoria. Las apuestas están ahora a favor de los ingleses.

En la actualidad del Deportivo analizamos las tarjetas que destrozan el plan blanquiazul. La primera expulsión de Gaku en su carrera y la primera roja directa a Vicente se unen al registro de Mollejo: cuatro amarillas por sus seis faltas como carrilero.

Murillo, el candado del Celta. Desde la llegada del colombiano el equipo encajó cinco goles en seis partidos.

Hoy será noticia

Coincidiendo con los primeros compases de la precampaña electoral en Galicia y el País Vasco, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este jueves su barómetro mensual del mes del febrero.