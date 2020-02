El ADIF afina la fecha del fin del AVE a Galicia: junio del 2021

0

La Voz de Galicia Pablo González

27/02/2020 18:36 h

El director general de ADIF-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, afinó más el continuo goteo de aproximaciones para dar un nuevo plazo para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad gallega. Si el ministro José Luis Ábalos se refirió a la primavera del 2021, el alto cargo técnico del administrador ferroviario situó la puesta en servicio en junio, el último mes de la primavera, una vez terminadas las pruebas. Junio es un mes clave en este proyecto. Los trabajos entre Pedralba (Zamora) y Ourense, cuya finalización estaba prevista para diciembre del 2019, terminarán previsiblemente en junio de este año para poder iniciar el grueso de las pruebas. Y en ese mismo mes se pondrá en servicio el tramo entre Zamora y Pedralba, pues las pruebas del ERTMS nivel 2 ya están en su fase final. Estos nuevos 110 kilómetros de alta velocidad supondrán un ahorro de unos 50 minutos en el viaje desde las ciudades gallegas a Madrid.

En una visita para supervisar la fase final del montaje de las vías, Juan Pablo Villanueva rebajó la importancia de este retraso de seis meses que el ADIF fue dosificando en los últimos meses. «No me parece significativo en una obra de gran complejidad en la que se ha invertido 4.600 millones de euros», dijo. En cualquier caso, aseguró que siguen trabajando para «amortiguar» y «minimizar» lo que calificó como «pequeño retraso». Una apreciación que no comparte la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que en un comunicado lamentó que los retrasos sigan aumentando y que no se invitara a ningún representante del Gobierno gallego a esta y a otras visitas a las obras del AVE. «A Xunta de Galicia lamenta que o Goberno de España desprece sistematicamente as solicitudes de información sobre o AVE mentres aumenta o retraso acumulado nas obras», aseguran desde el Ejecutivo gallego.

En principio, en el ADIF no prevén que haya riesgos que pongan en peligro este nuevo horizonte temporal que fue anunciado por un cargo técnico y no por un representante del ámbito político. Tan solo que la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria detecte «algún tipo de riesgo que no fue suficientemente minimizado».