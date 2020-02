Casi el 90 % de los votos de las primarias de Podemos respaldan a Gómez-Reino como candidato a la Xunta

«Será unha boa nova ter unha Xunta plural», di ante a perspectiva dunha alianza con ata sete partidos diferentes

A conversa con Antón Gómez-Reino (A Coruña, 1980) é na mesma mesa da mesma terraza do mesmo bar da mesma praza na que iniciou a vida política, no chamado Movemos Ficha, xermolo de Podemos no 2014. Pero Gómez-Reino non é o mesmo que entón. A falta das formalidades, fala como candidato á Xunta por Galicia en Común.

O partido tampouco é o mesmo que hai catro anos, vítima das liortas internas. Agora vén de renovar a alianza con Anova, EU e, polo menos, outras dúas mareas municipais. «A xente que me para pola rúa, sexa votante ou non, todo o mundo reclamaba ese acordo».

