Esto es lo que reclama el feminismo gallego en estas elecciones

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 27/02/2020 11:33 h

El feminismo también tiene mucho que decir en esta campaña. Lo ha hecho con un documento de 25 propuestas urgentes que han remitido a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 5 de abril con la exigencia de que las políticas de igualdad tienen que ser un eje fundamental en los programas de gobierno. «Se non conto, non te voto», es el lema que han recuperado como continuación de la campaña iniciada en el 2016 para recordar que no promoverán el apoyo a ningún partido que no tenga en cuenta las políticas de igualdad. «Consideramos que temos conseguido constituír un documento sólido e potente», según explicó Rosa Arcos. Ha habido avances, pero todavía queda por hacer. Estas son las principales reivindicaciones que se incluyen en la Axenda Feminista Galega, elaborada durante los últimos cuatro años por once asociaciones feministas.

Creación de una Consellería de Igualdade

Exigen la dedicación del 0,5 % del presupuesto consolidado de Xunta, sin tener en cuenta las aportaciones del pacto de estado contra la violencia machista, a las políticas específicas de la igualdad de oportunidades y la creación de una Consellería de Igualdade dotada con presupuesto suficiente y con capacidad de intervención transversal en todas las áreas de gobierno.

La violencia machista es «unha forma de terrorismo organizada»

«A loita contra a violencia machista segue sendo o principal foco onde temos que poñer os recursos, os medios e as capacidades». La reflexión de Rosa Arcos llegaba en una mañana en la que se ha producido una nueva víctima mortal del machismo, esta vez en Sevilla. La Axenda Feminista reclama que se cumpla íntegramente la Lei Galega de Violencia de Xénero y que sea tratada de una vez como una «violencia ideolóxica» y como «unha forma de terrorismo organizada, ou non, a través do que viríamos chamar noutras formas de terrorismo os lobos solitarios», explicaba Mercedes Renda, de la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega. «Cnha ideoloxía común, atentan individualmente. O caso de hoxe en Sevilla está conectado ideolóxicamente cos 1.045 que levamos» desde que existen registros.

También han puesto el foco en el tratamiento mediático de la violencia machista y exigen un periodismo «con perspectiva de xénero», tanto en los medios públicos como en los privados, así como en todas las comunicaciones del Ejecutivo autonómico, y la erradicación de informaciones sensacionalistas. «As mulleres somos as vítimas. Falar das nosas vidas non axuda a ninguén. Hai que poñer o foco nos agresores, aos asasinos. Son eles os que deben de ser sometidos ao escrutinio público», ha denunciado Rosa Arcos.

Exigen asimismo que los Centros de Información á Muller atiendan a los 313 concellos y que los que ya estén funcionando sean dotados de medios suficientes y con profesionales con la cualificación necesaria para ayudar a las víctimas y que así puedan salir de la cadena de violencia, así como que se promueva la profesión de axentes de igualidade para hacer el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que se están llevando a cabo.

Contra el machismo, educación

«O investimento en educación é investir en prevención», subrayaba Carmen Simón, del Foro Maruxa Mallo y encargada de explicar las propuestas en materia educativa, que pasan por asegurar que «toda a poboación escolarizada no ensino básico, homes e mulleres, teñan esa formación en igualdade e de prevención de actitudes machistas». Hoy en día «unha persoa pode pasar polo sistema educativo sen ter ningunha materia de igualdade», porque son asignaturas normalmente optativas. Por eso reclaman que todos los centros educativos tengan planes de igualdad y que se apliquen todos los medios contemplados del Plan de Igualdade no Ensino que está a punto de terminar y evaluar las conclusiones para impulsar el siguiente plan, «que é totalmente necesario».

Abolición de la prostitución

«As feministas esiximos unha lei abolicionista estatal que non diferencie trata de prostitución, por ser realidades indisociables, que introduza no Código Penal todas as modalidades de proxenetismo, que garantice unha renda básica e asistencia integral ás mulleres prostituidas e que estableza sancións aos prostituidores, é dicir, aos putañeiros». Así ha iniciado su intervención Paula Fraga, que ha recordado que el Estado debe ser abolicionista porque «a posición institucional respecto da prostitución impacta directamente na posición social de todas as mulleres» y, de regularse y no abolirse, «lexitima a violencia e lanza unha clara mensaxe de que os homes poden comprar ás mulleres». Desde las instancias autonómicas hay que instar al Gobierno central a poner en marcha esta ley, así como aprobar leyes -Navarra ya lo ha hecho- que consideren la prostitución una forma de violencia machista y una violación de los derechos humanos. También reclaman la puesta en marcha de una red colaborativa para el diseño de instrumentos operativos para la asistencia a mujeres en situación de explotación sexual.

Legislación contra los vientres de alquiler

«A Xunta debe instar ao Estado tres medidas con respecto a outra violencia machista que se está producindo: os ventres de alugueiro». Las tres medidas a las que se refiere Silvia Pérez son revocar la resolucíón mediante la que se accede a la inscripción en el Registro Civil de bebés fruto de esta práctica. También reclaman que se agilicen los procesos de adopción y acogimiento, sobre todo aquellos de menores en especial condiciones de vulnerabilidad, y, sobre todo, «poñer control e supervisión ás mal chamadas axencias de intermediación. Temos que lembrar que están amparando unha práctica ilegal».

Igualdad ecónomica y en todo el territorio

Las políticas de igualdad también deben llegar al medio rural. «Moitas veces temos afirmado que as políticas sectoriais da Xunta en ningún caso contemplan como van afectar específicamente as mulleres», algo que ocurre tanto en el medio rural como en el mar, ha explicado Rosa Arcos, que también ha reclamado mecanismos correctivos que palíen el deshonroso récord de que Ourense y Lugo sean las provincias con las pensiones de las mujeres más bajas del Estado y luchar contra la brecha salarial y con los «subterfuxios» para evitar que las mujeres estén en los órganos de dirección.