«Queremos ampliar nuestra colaboración con Galicia en sanidad y educación»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ángel falcón luis ordóñez

26/02/2020 05:00 h

-Parece que el frente del noroeste, con Asturias, Galicia y Castilla y León, está algo paralizado…

-Hay elecciones en Galicia. Quizá tiene algo que ver.

-¿Se podrían añadir también a esa alianza Cantabria o Aragón, por ejemplo?

--Tengo una muy buena relación con el Gobierno cántabro. Conozco particularmente bien al presidente Revilla y al vicepresidente Pablo Zuloaga, que es secretario general del PSOE. Cantabria tiene una situación muy similar a la nuestra y se puede incorporar. Y seguramente Aragón, sobre todo cuando se aborde la negociación de la financiación autonómica. En mi discurso de investidura hice referencia a que las comunidades autónomas, con independencia de quién las presida, cuando tengan elementos comunes, pueden alcanzar acuerdos. No es una opción frentista, porque el frente suena a declaración de guerra.

-¿Pero está parado?

-Venimos de procesos electorales: autonómicas y generales, y ahora las gallegas, pero estoy seguro de que va a haber espacio para el acuerdo. Voy a buscar acuerdos siempre pensando en los intereses de Asturias. Sin ninguna renuncia. Lo acabamos de demostrar con las alegaciones al estatuto de las empresas electrointensivas. Es natural y plenamente constitucional, ahora que muchos se envuelven en la bandera y en la Constitución.

-Junto a ese estatuto, hay otro tema de colisión con el Gobierno central: los 75 millones de IVA que Hacienda adeuda a Asturias, 200 en el caso de Galicia. En Galicia se ha optado por el camino judicial.

-Galicia ha presentado el recurso previo: aún no hay reclamación judicial.

-El Ministerio de Hacienda les hizo una contraoferta, una especie de crédito de interés cero con el FLA. ¿Al Gobierno de Asturias le parece interesante o valorará la posibilidad de acudir a los tribunales?

-No hubo propuesta escrita. Es una reflexión que se plantea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí es verdad que hubo un anuncio más importante que pasó desapercibido: los objetivos de déficit se relajaron, no tanto ligados al IVA, sino a la situación general del país, porque un 0 % como se marcaba hacía que los presupuestos fuesen extremadamente ajustados en las comunidades autónomas. Este año se plantea un 0,1 % y para el que viene un 0,2 %. Nosotros hemos dicho, sin postureos ni aspavientos, que estos 75 millones nos pertenecen: son de los asturianos y asturianas. ¿Quién los birló? Fue una decisión política de un ministro que se llamaba Montoro, y no Montero [la actual responsable de Hacienda], del PP. Y el señor Montoro fue el que hizo un cambio en el sistema de recaudación que ha perjudicado a las comunidades. Nosotros vamos a utilizar todas las vías para conseguir un acuerdo del que estemos satisfechos, por la vía del diálogo, la reclamación administrativa o la judicial. No descartamos nada.

-La alianza con Galicia se ha expresado en materia de infraestructuras o financiación, pero ¿se puede abrir el abanico a otro tipo de acuerdos de colaboración?

-Por supuesto. Yo oí el otro día a Gonzalo Caballero, el candidato socialista, que quería profundizar en ese diálogo con el Gobierno de Asturias. Nosotros estamos encantados de hablar con las comunidades limítrofes, porque puede haber elementos hasta de gestión compartida. En materia sanitaria, tenemos pueblos en los que el centro de salud queda más cerca en la otra comunidad. Pero también en centros educativos o en materia de diseño de las propias infraestructuras. Hay elementos que nos unen a Galicia, Castilla y León y Cantabria. Si me apuran, se podría prolongar más hacia el norte. Es plenamente constitucional y nos permiten alcanzar respuestas comunes.

-En su momento se planteó el AVE del Cantábrico que uniría los puertos de Galicia y Asturias y llegaría hasta Cantabria. ¿Cree que es viable retomarlo?

-Suena muy bien como proyecto. Como lo fue la autovía del Cantábrico, que en su día parecía una utopía, que costó mucho, pero ha servido para comunicar mejor todo el eje cantábrico y como generador de recursos económicos para el comercio y el turismo. No lo descartamos dentro del debate de las infraestructuras del país, pero nuestra prioridad es que se finalice la variante de Pajares y arranque el AVE hacia Madrid.

-¿Hay un riesgo de una España de dos velocidades, asimétrica? Hay un eje en el norte, pero hay otro en el este, el del Mediterráneo, que ha tenido más desarrollo…

-Ha tenido más desarrollo, pero no podemos construir a la contra, no debemos unirnos para ir contra determinadas comunidades. Reivindicamos nuestras inversiones, pero no por ir contra nadie, sino porque las necesitamos. No debemos construir el desarrollo del noroeste contra nadie, sino a favor de nuestros intereses. A mí me parece bien que todas las comunidades crezcan. En el noroeste nos faltan comunicaciones y elementos de cohesión, de crecimiento… Somos un territorio más envejecido, con dispersión de población, más complejo. Me alegra escuchar a Gonzalo Caballero decir que va a profundizar en el diálogo.