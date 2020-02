Antón Gómez-Reino: «No Goberno do Estado, as principais medidas están a vir do noso espazo»

La Voz de Galicia rubén santamarta

redacción / la voz 25/02/2020 05:00 h

A conversa con Antón Gómez-Reino (A Coruña, 1980) é na mesma mesa da mesma terraza do mesmo bar da mesma praza na que iniciou a vida política, no chamado Movemos Ficha, xermolo de Podemos no 2014. Pero Gómez-Reino non é o mesmo que entón. A falta das formalidades, fala como candidato á Xunta por Galicia en Común.

O partido tampouco é o mesmo que hai catro anos, vítima das liortas internas. Agora vén de renovar a alianza con Anova, EU e, polo menos, outras dúas mareas municipais. «A xente que me para pola rúa, sexa votante ou non, todo o mundo reclamaba ese acordo».

-Se chega a haber cen días e non dez, para asinar as coalicións, chegan vostedes ao 99...

-Se fose por min, non.

-E despois da coalición, agora tócalles facer as listas. Como se van encaixar todos os partidos do acordo?

-Iso hai que velo. É fundamental construír unhas boas listas, e afortunadamente temos xente para iso. Pero á marxe de conformar un grupo parlamentario, é relevante ter xente do ámbito académico, sindical, sanitario, educativo... Xente coa que levamos tempo traballando para que formen parte dun Goberno a partir do 6 de abril.

-Pero antes, insisto, hai que facer ás listas. Que encaixe vai ter xente como Martiño Noriega ou Xulio Ferreiro?

-Primeiro, teño que respectar o resto das formacións. Segundo, e xa se puido ver moitas veces, con Martiño Noriega teño unha magnífica relación. É unha persoa fundamental, que ten moito que achegar. Oxalá se implique na campaña e no futuro goberno de Galicia, decida o que decida.

-Preguntáballe tamén por Xulio Ferreiro.

-E Xulio tamén. El ten dito que quere estar empurrando esta candidatura... É un referente, como Jorge Suárez, Yolanda Díaz, Beiras, Xiao Varela, Rocío Fraga, Manuel Lago...

-É difícil encaixar tres homes na lista da Coruña? Tres referentes como vostede, Martiño Noriega, Xulio Ferreiro, tendo listas cremalleira...

-Insisto, é fundamental respectar o resto das formacións. Dito isto, Martiño ten un capital político fundamental.

-Que implicación vai ter Pablo Iglesias na campaña galega?

-Vaise implicar como sempre fixo para que haxa maiorías progresistas neste país: xa o leva facendo dende o 2015, nas municipais. Dende a Vicepresidencia do Goberno hai interese en que a maioría social progresista que hai neste país se traduza tamén nunha maioría electoral.

-Cantas visitas fará? E cantos ministros virán?

-A centralidade de Galicia no noso espazo político é máxima, Galicia ten un lugar preferente nese Estado plural e plurinacional que queremos. E nese contexto, as ministras e ministros van vir a apoiar e empurrar, porque creo que afortunadamente neste Goberno, aínda que funciona coordinadamente, as principais medidas sociais están vindo dos compañeiros e compañeiras do noso espazo político. Yolanda Díaz vén de lograr un acordo para o salario mínimo con sindicatos e patronal, e acaba de derrogar un punto moi lesivo da reforma laboral.

-Na campaña das municipais, Pablo Iglesias pasou case de puntillas nas chamadas cidades do cambio en Galicia. E este sábado vén á Coruña, onde non estivo en maio...

-Pablo vai ter toda a implicación necesaria, é un vicepresidente do Goberno que está facendo un traballo fantástico.

-Falou con el para lanzar a súa candidatura?

-Claro, comparto grupo e dirección política con el.

-E que lle dixo? Foi quen lle empurrou, ou xa estaba a decisión tomada?

-Estaba satisfeito, concordaba en que podía ser unha persoa chamada a liderar este proceso. Analizando o contexto, pensei que era preciso dar un paso adiante tras o lanzamento de Podemos: os que estabamos en movementos cidadáns empezamos pensando primeiro no mundo municipalista, pero xa daquela tiñamos tamén como obxectivo mudar este país. E por iso agradezo a confianza... se finalmente son o candidato, porque teño que recordar que aínda estou nunhas primarias. A oportunidade e responsabilidade son tremendas. É preciso un cambio no país, cun Goberno sólido.

-E pode ser sólido cando terá dentro, polo menos, a representantes de cinco, seis ou sete partidos? PSOE, BNG e vostedes, que son outras catro, cinco forzas.

-Si que pode ser, dende logo. Temos o exemplo do Goberno do Estado, que está sorprendendo aos que pensaban que habería diferentes voces, dando seguridade e confianza. A sociedade xa non é do bipartidismo. Pola miña traxectoria vital, en países como Bélxica ou Italia sábese que ante sociedades plurais e maduras hai Gobernos plurais e maduros que saben chegar a acordos. Somos conscientes da oportunidade histórica que vén, e será unha boa nova que teñamos unha Xunta plural e non dunha soa cor.

-Foi frustrante a situación de En Marea en Madrid e Santiago, con grupos que acabaron rachados?

-É frustrante non ter maiorías de goberno, iso é o frustrante.

-Falaba do seu grupo...

-Sobre as vidas internas dos grupos hai que saber levalas e facelo con normalidade. Fomos terceira forza no país nas eleccións do 2019, e chave para configurar maiorías. Quedo con iso, e con que maduramos moito para correr menos.

-Vai deixar o seu posto no Congreso dos Deputados? Ata cando esperará para decidir?

-É evidente que quen aspira a ser presidente, ou espera estar no Goberno de Galicia, non pode estar de deputado. Por responsabilidade, hai que facer o tránsito e pechar ese traballo.

-Non ten a tentación de esperar ao 5 de abril e ver os resultados antes de marchar?

-Hai que pechar o traballo parlamentario.

«A situación que se deu en En Marea custoume moitos desvelos»

Nos últimos catro anos, o grupo das confluencias de esquerda pasou de segundo grupo no Parlamento de Galicia a acabar quebrado. De cinco deputados en Madrid, a catro, e logo a dous. De gobernar tres das sete cidades a perdelas. Unha curva descendente que tamén afectou a Podemos en toda España.

-Tocaron teito?

-Sempre defendo que o noso país é profundamente avanzado e progresista. Chegamos ao 25?% dos votos... Tocamos teito? Nós aspiramos sempre a gobernar para transformar a sociedade e dar resposta ao que demanda a xente.

-Non parece que a sociedade demandara esas liortas internas que houbo en En Marea. Canto lle custou persoalmente?

-Moitos desvelos, e moitas canas [ri]. Insisto na maduración: dende que son secretario xeral de Podemos, hai pluralidade, pero funciona igual que calquera outra formación. E ao final o acordo [de coalición] deste pasado venres a quen lle preocupa moito é a Feijoo: sabe que ten máis difícil conseguir unha maioría.

-Decepcionoulle Luís Villares, o líder de En Marea, despois de ser alzado, entre outros, por Podemos?

-Non... Son moi respectuoso, falei con el estes días, desexeille sorte... El fixo unha análise de que hai que concentrar todo o voto progresista, e agradézollo.

-Que faría un Antón Gómez-Reino conselleiro cos convenios coa Fundación Amancio Ortega?

-O problema non son os convenios, senón a regulación dos ámbitos tributarios. Esta cidade [a entrevista é na Coruña, onde vive] é pequena, e coñecemos a moita xente que ten vinculacións con Inditex, e eu creo, estou convencido, que o propio Amancio Ortega estaría contento de que houbese mecanismos tributarios para poder achegar, como fai calquera cidadán, ás políticas públicas en sanidade, educación... e non ter que facelo por outros mecanismos.

-Pero que faría se ten unha oferta para facer servizos públicos co seu financiamento?

-Eu estarei sempre a carón de todas as cuestións que poidan mellorar a vida da cidadanía. Hai iniciativas privadas que poden ser interesantes. Antón Gómez-Reino, Podemos, EU, Anova e as mareas están a favor dunha fiscalidade para que quen máis ten máis achegue á caixa común.

-Ten vostede unha posición más intermedia que algúns compañeiros de Podemos, máis belixerantes...

-Esta é a posición que defenderá Antón Gómez-Reino no próximo Consello da Xunta.

«Votar un referendo para Galicia? A participación sempre é boa»

Gómez-Reino é o candidato máis novo de todas as forzas. E tamén o único que non tivo o altofalante do Parlamento de Galicia para presentar as súas propostas.

-Parte con desvantaxe por iso fronte a Feijoo, Gonzalo Caballero ou Ana Pontón?

-É evidente que Feijoo parte con vantaxe porque non ten unha maquinaria de goberno, ten unha maquinaria de propaganda. Para min é unha virtude que xente que vimos dos movementos cívicos demos un paso adiante. Estou moi orgulloso do que se fixo para chegar a este Goberno do Estado: creo que estes últimos catro anos maduramos, e agora a xente de Galicia en Común está liderando as medidas máis avanzadas do Goberno. E creo que é positivo que xente menor de 40 anos estea en primeira liña. Son defensor de que os Gobernos e liderados teñen que ter xente de diferentes idades. A nosa xeración coñece todos os problemas de Galicia: vivenda, emigración, precariedade...

-Cando foi a súa última conversa con Caballero e con Pontón? Van ter que compartir equipo se queren sacar a Feijoo...

-Con Gonzalo falei un par de veces ultimamente. Con Ana Pontón foi para felicitala polo nacemento da súa filla. Co PSOE temos unha sólida relación de goberno, e tamén nos grupos parlamentarios de apoio ao Goberno.

-Ana Pontón dixo, a propósito da visita de Pedro Sánchez, que non cría moito no «turisteo electoral». Non sei se pensará o mesmo dos apoios que vai recibir vostede de Pablo Iglesias.

-Sei perfectamente que o BNG é fundamental para este país, e alegreime moito de que estiveran na investidura para un Goberno de esquerdas. É evidente que o BNG e os seus votantes son conscientes da necesidade de cambio no país.

-Qué é Galicia para vostede? Una comunidade autónoma, unha nacionalidade histórica, unha nación sen Estado, un país, unha nación a secas...?

-É o meu país, e é unha nación, como xa está recollido nos termos constitucionais.

-Imaxine que está nun Goberno de coalición, e que un dos seus socios, o BNG por exemplo, pide un referendo de autodeterminación para Galicia. Que faría?

-A participación é boa, non só para este tema, senón para todo tipo de cuestións. Pero o que me consta é que tanto nós como o BNG no que estamos centrados agora é en facer posible o cambio.

-Pero que votaría Galicia en Común, ou vostede?

-A participación como marco xeral sempre é boa. Pero primeiro habería que ver as demandas da sociedade, cales son a súas prioridades.

-É nacionalista?

-Considérome deste país, que é profundamente progresista e do que sentirse enormemente orgulloso, pero non tivo Gobernos á súa altura. Á parte, teño a fortuna de ter unha filla con dupla nacionalidade hispano-belga, e terei outra con dupla nacionalidade hispano-arxentina. Así que ademais de sentir este país como propio, sinto igual outras partes do planeta.

-Que fará o día 6 de abril?

-Asumir a responsabilidade, sexa cal sexa, para a que me mandataron.

-Contempla non tomar posesión da súa acta?

-Din un paso adiante para centrarme neste país.