Feijoo avisa que la alternativa al PP en Galicia será «un presidente rehén» de siete partidos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La Voz 25/02/2020 11:40 h

El presidente de la Xunta y aspirante a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, reivindicó esta mañana en Madrid las siglas de su partido como «lugar de encuentro» de todos los gallegos, una especie de río Miño, «un gran caudal que recibe numerosos afluentes y baña Galicia de norte a sur», y que confía que el próximo 5 de abril vuelva a desbordarse de papeletas en las urnas.

La alternativa, deslizó, será «contemplar el continuo tejer y destejer del resto de partidos» que a Feijoo le recuerdan a «la Galicia feudal, con señores feudales en continua disputa», comentó, en relación a los siete partidos o formaciones políticas de las que se nutrirán las tres papeletas del PSdeG, el BNG y la marca de Podemos, que finalmente confluirá al menos con Esquerda Unida, Anova, Compostela Aberta y Marea Atlántica. Partidos que «se alían, convergen y que, por cierto, se separan». El líder de los populares alertó que un presidente apoyado por estas fuerzas sería poco más que «un rehén» de siete direcciones políticas diferentes.

Sin llegar a mencionar a Vox en su intervención de este martes en el desayuno informativo que ofreció en Madrid, Feijoo censuró en varias ocasiones el discurso de los de Abascal y alertó del peligro de fragmentar el voto: «No va a tener representación parlamentaria, pero si quieren que Feijoo se vaya de la Xunta, pueden votarla».

«Si quieren que Feijoo se vaya de la Xunta, pueden votar [a Vox]»

Santiago Abascal acusó recientemente al presidente gallego de ser un imitador de Jordi Pujol y una de las puntas de lanza del nacionalismo gallego radical. Feijoo, que achacó estas acusaciones más a «la desinformación» que «a la mala fe», recordó que precisamente Galicia ha venido siendo un valladar frente a las opciones independentistas y populistas. Y no ocultó su receta: «Optando siempre por el pro, y no por el anti», ya que la cultura o la lengua propia no son «un peligro a evitar, sino un tesoro a fomentar».

«Lamento profundamente que Alonso deje la política»

Feijoo fue cuestionado por la polémica que ha sacudido a Génova en las últimas horas, con la crisis en el PP vasco que se saldó con la destitución de Alfonso Alonso como candidato a lendakari para dejar paso a Carlos Iturgaiz tras la negativa del exalcalde vitoriano a firmar el acuerdo de coalición con la ejecutiva de Cs. El líder de la Xunta lamentó «profundamente que Alonso deje la política», algo que espera que «reconsidere», y valoró positivamente «el acercamiento entre Cs y el PP», aunque alertó que el naranja «es un partido que cambia de opinión muchas veces» y señaló como el «germen de la moción de censura» con la que Sánchez alcanzó el poder.

Feijoo, que renunció a la coalición en Galicia en favor de la integración de dirigentes de esta formación dentro de las listas del PPdeG, volvió a «abrir las puertas» de su partido. En el turno de preguntas fue cuestionado sobre unas declaraciones de la aspirante a liderar Cs, Inés Arrimadas, en las que defendía que tras las elecciones los diputados naranjas pudiesen integrarse en el mixto con libertad de voto en el parlamento gallego. «No se puede utilizar el vehículo del PPdeG para conseguir escaños y pretender constituir un grupo independiente», afirmó, y mostró su intención de que en los próximos días «fructifiquen acuerdos sólidos y leales. Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos», reivindicó.

«Mientras Hacienda no pague lo que debe, representa una administración morosa»

Feijoo también aprovechó su visita a Madrid para reivindicar el IVA de diciembre del 2017 que el Gobierno central adeuda a las comunidades autónomas. «Mientras Hacienda no pague lo que debe, representa una administración morosa, y lo lamento, pero estos 2.500 millones han roto la confianza», criticó. La Xunta reclama en este concepto 204,7 millones de euros. Por otra parte, afeó que Sánchez se vaya a sentarse esta semana con un Torra, diputado «inhabilitado», denunciando un trato de favor a las comunidades desleales.