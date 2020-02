El BNG denuncia a Feijoo a la Junta Electoral por usar la web de la Xunta para hacer propaganda del PP

0

Redacción / La Voz 25/02/2020 12:05 h

El BNG ha presentado sendas denuncias ante la Xunta Electoral contra el Gobierno de la Xunta y el presidente, Alberto Núñez Feijoo, por usar la web institucional de la Xunta para hacer propaganda en beneficio del PP. Los nacionalistas dicen que «non só se está a utilizar a canle oficial para pregoar supostos logros do PP, senón que mesmo se usa a páxina web do Executivo galego para difundir unha campaña institucional que copia o lema electoral Galicia é moito co que se está promocionando ao candidato Feixóo».

Esto supone, explica el Bloque, un «flagrante incumprimento do artigo 50.2 da Loreg», que prohíbe cualquier cato organizado o financiado por los poderes públicos que «conteña alusións ás realizacións ou aos logros obtidos, ou que se utilicen imaxes ou expresións coincidentes ou similares ás utilizadas nas súas propias campañas por algunha das entidades políticas que concorren ás eleccións». Y el BNG cree que tanto en la web de la Xunta como en las vallas «difúndense mensaxes similares e mesmo idénticas ás usadas polo propio PP nas sua campaña electoral».

Los nacionalistas aluden a leyendas como O Rural é moito, Galicia é familia o Galicia é verde.