Audasa minimiza su condena judicial en la AP-9 y destaca que la Fiscalía no logró sus exigencias

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 25/02/2020 14:00 h

Audasa se considera bien parada en la sentencia con la que el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra estima que la concesionaria de la AP-9 llevó a cabo «una práctica abusiva» en el cobro de los peajes íntegros en diversos momentos entre el 2015 y el 2018 mientras realizó la construcción de la ampliación del puente de Rande. La empresa que gestiona la principal autopista de Galicia reaccionó hoy a la sentencia dada a conocer ayer y que anula el cobro de peajes efectuados en el tramo del puente en 81 momentos diferentes a lo largo de 40 meses, mostrando un notable optimismo al considerar que la Fiscalía no logró muchas de sus pretensiones y que el fallo no apunta, a juicio de Audasa, mayores reproches sobre cómo se gestionó la autopista.

«El Xulgado do Mercantil nº 1 de Pontevedra ha desestimado las pretensiones del Ministerio Fiscal contra Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, por motivo de las obras de ampliación del puente de Rande. La Fiscalía consideraba que estas supusieron 'graves incidencias en el tráfico', pero la sentencia establece que su ejecución no generó demoras superiores a 1 o 2 minutos en la casi totalidad del tiempo en el que se prolongaron' y no implican 'una falta de cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria'», señala la concesionaria en un comunicado.

La lectura del fallo por parte de Audasa es que se indica en ella que el tiempo de incidencia en el puente durante las obras fue un 0,3 % menor al que aseguró en la vista el fiscal, añadiendo otro párrafo de la sentencia en la que subraya que la ampliación del paso sobre la ría no obedeció a «ningún capricho», o que la siniestralidad durante los trabajos de dotación de nuevos carriles bajó en un 30 %.

En ese tiempo se redujo la velocidad permitida en el puente de Rande y sus accesos y también fueron cerrados alternativamente varios de sus carriles.

Considera Audasa que la Fiscalía fue derrotada al no ser aceptada su exigencia de indemnizar por daños y perjuicios a los conductores y sus acompañantes que vieran sus viajes alterados por las incidencias reconocidas en la sentencia. Por último, la concesionaria de la principal autopista gallega señala que en los próximos días decidirá si interpone recurso de apelación o no, proceso que de llevarse a cabo paralizaría la devolución de los peajes ordenados por el juez, al estimar su cobro nulo en los 81 instantes que definió específicamente.