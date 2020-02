Gonzalo Caballero: «Os militantes propoñen nomes e a dirección política fai as mellores listas»

«Os militantes propoñen nomes e a dirección política fai as mellores listas»

Gonzalo Caballero recordó esta mañana que el sistema de elaboración de listas en el PSOE está «moi claro, os militantes propoñen nomes e a dirección política fai as mellores listas». Añadió que la votación de los militantes, de acuerdo a ese sistema, elige los posibles candidatos, pero como en las generales y en otros comicios, esa votación no permite «agregar nin o orden nin os perfís nin a paridade», cuestiones que dependen de la dirección política. Caballero insistió en que el partido va a tener «as mellores candidaturas posibles para gañar e para gobernar», y subrayó que ese es el «encargo» que le hizo el partido cuando lo nombró secretario general. Aseguró además que hai «overbooking de candidatos» porque les va a «ir tan ben que todo o mundo quiere ir nas listas do Partido Socialista, e a min gustariame levar a moitísimos candidatos que teñen moitísimas capacidades».

Sobre las críticas por el anuncio de los cabezas de lista previo a las asambleas, Caballero señaló que lo que dijo «é que temos un vicesecretario xeral, que é Pablo Arangüena, e que como imos poñer o mellor do PSOE nas listas, o que trasladei e que vai ser un magnífico representante e deputado no Parlamento Galicia. Temos todos os indicadores de cómo é a valoración da ciudadanía e de coñecemento, e imos poñer nas listas o mellor do PSdeG».