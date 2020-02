Feijoo critica a Pedro Sánchez por vistar Galicia «sen formular solucións, so descualificacións»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 24/02/2020 17:52 h

El líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, reprochó a Pedro Sánchez que visitase Galicia este domingo para impulsar la candidatura del socialista Gonzalo Caballero para las elecciones gallegas «sen aportar solucións, só descualificacións». «Comprendo que as descualificacións son gratis e as solucións costan 370 millóns de euros, que é o que nos debe», lamentó en referencia al pago pendiente del IVA correspondiente al mes de diciembre del 2017 que el Gobierno central adeuda a las autonomías.

El candidato popular a la reelección aprovechó ayer una visita a Salvaterra do Miño para reivindicar su compromiso con la comunidad, luego de que tanto Sánchez como Caballero centrasen parte de su discurso en lanzar críticas contra él. «Se o que viñeron aportar é nomear tantas veces a Feijóo, non sei se me van gastar ou non o apelido, o que podo asegurar é que non me vou centrar en apelidos doutros líderes, senón en Galicia», respondió. «Se lle parece ben ao presidente do Goberno estaremos dacordo; e se non lle parece ben, estaremos en desacordo», insistió. Feijoo recordó también a los empleados de Alcoa, para los que Sánchez «non aportou solucións».

En el encuentro con viticultores de la zona, Feijoo anunció que en los próximos meses se pondrá a su disposición un entorno de 500 hectáreas, a través de acuerdos entre los propietarios que no puedan cuidar sus terrenos. «O obxectivo e poñer entre 4.000 e 5.000 hectáreas a producir, non só de viticultura, senón tamén de horta e cereais», apuntó.