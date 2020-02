Galicia se vende con retranca en los 51 países sin ningún gallego

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Punzón

24/02/2020 05:00 h

El periódico Komsomolskaya Pravda v Moldove sorprendió a sus lectores la semana pasada con una foto a toda página de un plato de pulpo á feira. «Fiestele Galiciei sunt cele mai», se les contaba a los lectores del diario de la capital de Moldavia junto a un mapa de la Península Ibérica donde se ubicaba a la comunidad gallega, por si los lectores de dicha cabecera no sabían de qué punto del mapa se les estaba hablando.

«Las fiestas de Galicia son las mejores del mundo», era la traducción del mensaje contratado por Abanca en la que es la primera acción publicitaria que la entidad financiera tiene pensado llevar a cabo para dar a conocer las fiestas más populares de Galicia en los 51 países en los que no hay registrado ningún gallego como habitante permanente, según las bases de datos de la Oficina del Censo.

La entidad financiera insertó su anuncio en el rotativo de la antigua república soviética para poder contar después que ha empezado una ofensiva irónica de dar a conocer Galicia donde no hay ningún gallego que lo haga. A las pocas horas de subir la campaña a sus cuentas en redes sociales, el vídeo promocional alcanzó las 200.000 visitas. «Está resultando un gran éxito, la respuesta es impresionante», certifica Jorge Mahía, responsable de Márketing, Inteligencia, Digital y Experiencia de Cliente de la entidad financiera.

La idea surgió hace casi un año cuando La Voz de Galicia publicó que en el 2018 solo quedaban 57 países del mundo sin presencia de gallegos, cifra que en el 2019 se redujo ya a 51.

«Abanca patrocina y colabora con todas las grandes fiestas de Galicia y pensamos que teníamos que hacer algo para contarlo con sutileza y a la vez ayudar a seguir poniéndolas en valor, por lo que con algo de ironía nos lanzamos a pensar en cómo hacer que nuestras citas populares sean consideradas como un patrimonio universal», relata Mahía.

«Estes 51 países do mundo non saben unha cousa: que as mellores festas do mundo son as de Galicia», señala un narrador en el vídeo de la campaña publicitaria, «porque claro, se houbese un galego vivindo, xa se encargaría de contalo», continúa esta primera entrega.

Misiva a oficinas de turismo

Y con el anuncio en Moldavia y la etiqueta #AsMelloresfestasDoMundo, arrancó una campaña que se ha hecho viral y que pide a todos los que la vean que envíen ese hashtag a las oficinas de turismo de los países sin presencia oficial gallega para que se informen de lo que se puede vivir en las fiestas de Galicia.

«Consideramos que es una campaña muy relevante, simpática, cercana y con un punto social que pretende contar algo de lo que llevamos dentro», añade el responsable de Márketing de Abanca, que avanza que la iniciativa va a seguir creciendo a la par que se acompaña promocionalmente a eventos como las fiestas del cocido de Lalín, la del pulpo de O Carballiño, la del marisco de O Grove, el arde Lucus o la romería vikinga, entre otras citas tradicionales. «La campaña va a traer sorpresas y tendrá vida propia en función de los hitos que genere ella misma», adelanta Jorge Mahía.

En el primer vídeo de la promoción ya se ve a una pareja en un enclave africano escuchando una canción de las Cantadeiras do Berbés, paisajes de Papúa y Bután, además de escenas de Moldavia, para con retranca advertir que sus residentes «van por aí sen ter nin idea» de lo que se cuece en Galicia cada vez que el país se viste de fiesta.

Durante el año pasado se registraron altas en seis países más

Los problemas que los emigrados y sus descendientes sufren para poder participar en las elecciones llevó a La Voz a comprobar dónde y en cuántos países hay gallegos registrados como residentes. La Oficina del Censo registraba en el 2018 esa presencia en 137 países de todo el mundo, y solo un año después llegaba ya a 143. La República del Congo, Ruanda, Madagascar, Azerbaiyán, Irak y Bahamas han pasado a contar oficialmente con gallegos dados de alta como residentes estables y con alguna de las cuatro provincias de la comunidad como referente de procedencia.

El continente africano es la zona del planeta con mayores lagunas de galleguidad, pues son 17 los países en los que no hay altas registradas. Burkina Faso, Chad, Sudán del Sur, Yibuti, Lesoto o Suazilandia están en esa situación. Lo mismo ocurre en doce naciones de Oceanía, entre ellas la Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Tonga, Fiyi o Tuvalu. En Asia son 10 los países donde en este momento tampoco hay presencia procedente de Galicia: Corea del Norte, Turkmenistán, Mongolia, Bután o Yemen están en esa situación. En toda América solo ocurre en 6 países: Dominica, Santa Lucía, Granada, Barbados, Surinam y Guayana. Y finalmente en Europa son 5 las naciones a las que Abanca tendrá que informar de las fiestas gallegas, además de Moldavia: Bielorrusia, Macedonia, Albania, San Marino y el Vaticano, donde curiosamente no hay ningún gallego con vivienda declarada.