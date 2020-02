Jesús Vázquez, presidente de Galicia Baleira: «Es imprescindible recuperar el orgullo de vivir en el rural»

0

Profesor y pedagogo jubilado, Jesús Vázquez (Lugo, 1954), es un veterano de la acción ciudadana. Ahora está al frente de Galicia Baleira, una agrupación de asociaciones vecinales que se miran en el ejemplo de Teruel Existe para salvar a un mundo que se apaga.

-Nacen en un buen momento. Ahora los políticos están de quiero.

-Nosotros nos hemos reunido con Gonzalo Caballero, que fue el primero que nos llamó y se mostró muy receptivo. También con el conselleiro de Medio Rural, al que le presentamos 25 medidas y que también nos escuchó con atención. Estamoss pendientes de reunirnos con Ana Pontón.

-El problema que plantean no es nuevo.

-No, porque en el diagnóstico estamos todos de acuerdo; no hay más que ver las cifras. La provincia de Lugo ha perdido en 70 años 180.000 habitantes y la de Ourense 130.000. Nosotros planteamos unas medidas que en algún caso ya están en la mente de los políticos, pero otras no, pese a que se están aplicando en otras partes y funcionan. A nosotros nos gusta vivir en el rural, pero también poder vivir del rural.

-Piden inversiones.

-Porque creemos que ha llegado el momento de invertir en la España vaciada: saneamientos dignos, cobertura de móvil, microcrédios, beneficios fiscales, eliminar burocracia... Hay muchas medidas que se pueden aplicar. Lo primero es crear empleo y poner los recursos a funcionar.

-La caída demográfica es muy difícil de parar. Incluso con la mejora económica.

-Es verdad que hay gente que prefiere ganar 900 euros en la ciudad que mantener una granja en el rural. Pero yo me niego a creer que no hay solución. Es imprescindible recuperar el orgullo de vivir en el rural.

-Ahora están despertando las movilizaciones de agricultores y ganaderos. ¿Piensan ustedes en movilizarse?

-Nosotros procuramos dialogar, pero no descartamos las movilizaciones.

-Teruel Existe dio el salto a la política. ¿Lo consideran ustedes?

-Ellos lo hicieron porque estaban aburridos ya de promesas. Nosotros en principio no lo consideramos, aunque tampoco descartamos nada.

-Representan a centenares de asociaciones de vecinos. No habrá sido fácil.

-Tampoco difícil porque, al fin y al cabo, tenemos casi los mismos problemas e intereses.

-¿Por qué están solo en las provincias de Lugo y Ourense?

-Inicialmente fuimos los que compartimos la idea. Pero estamos abiertos a incluir a otras entidades como sindicatos y, en tal caso, a modificar los estatutos para poder incluir a otras asociaciones del interior de A Coruña y Pontevedra.