Os «homes de ferro» que chegaron ata o Apóstol remando desde Dublín

Vigo (Pontevedra), 1982. Siempre me ha gustado contar historias y que me las cuenten. Escuchar y transmitir. La esencia del periodismo. Desde el 2010, soy «contadora» en V Televisión

«Ten que ser unha viaxe sen patrón, sen ordes, sen queixumes», instruía aos seus compañeiros o poeta Danny Sheehy, o grande artífice dunha aventura abraiante que levou a un grupo de irlandeses, todos por riba dos 50 anos, a vogar 2.500 quilómetros facendo o Camiño de Santiago por mar entre Irlanda e Galicia. Como quinto peregrino, un currach, unha embarcación tradicional, de madeira e tea embreada, de sete metros de eslora, feita coas súas propias mans e bautizada co nome de Naomh Gobnait.

A súa odisea, iniciada no 2014 e rematada no 2016, volve agora á actualidade grazas ó libro Homes de Ferro do escritor Alfredo Conde, que vén de publicar Ézaro. «É un milagre o que fixeron estes homes. É moi difícil que haxa no mundo catro sexaxenarios que se metan nunha embarcación tan feble para facer esa viaxe. Hai que ter moito peito», di o autor, que quedou fascinado pola historia cando lle propuxeron o reto de novelala.

A viaxe requiriu, en efecto, boas doses de afouteza. «Tiñamos claro que a peregrinación custaría suor, sangue e bochas», recorda o músico Breanndán Begley, un dos aguerridos remeiros. «Pero sospeitabamos que as esixencias serían máis psicolóxicas que físicas, e confiamos na madureza mental que nos fora dando a idade», remeda o pintor Liam Holden. E Begley dálle a razón: «Non creo que puidésemos facelo cando eramos novos. Un desafío así, máis ca unha boa forma física, necesita dun corazón envellecido e dunha cabeza madura».

Con esa madureza enfrontaron o reto de remar entre catro e seis semanas cada primavera para, en tres anos, completar a súa peregrinación, que arrincou en maio do 2014 dende a baía de Dublín. No primeiro ano, e tras tocar Gales e Inglaterra, conseguiron poñer pé na Bretaña Francesa. No 2015 lograron chegar ao País Vasco. «Houbo días de ansia e preocupación. Ás veces pensaba que non fixera ben embarcándome en semellante historia. Cando tocabamos terra visitaba algunha igrexa e acendía unha candea. Tes que estar algo tolo para facer unha viaxe así», rememora o folclorista Brendan Moriarty.

El, por razóns laborais, non puido participar na terceira campaña, a que os levou a percorrer a costa cantábrica ata Galicia. O seu posto ocupouno o músico Glen Hansard, gañador dun Oscar á mellor canción orixinal no 2007. «O de Hansard é extraordinario ¡non collera un remo na vida! E fixo millas como o resto», destaca Alfredo Conde. «Eu non tiña experiencia, os demais estaban un chisco preocupados. Pero puxen entusiasmo e paixón. A experiencia coa guitarra axudoume coa fortaleza de brazos e dedos», corrobora o propio Hansard, que gravou o ritmo da boga naquelas longas xornadas e sobre o seu compás compuxo unha canción.

; Glen Hansard canta sobre o ritmo dos remos O músico interpretou no Museo do Mar de Vigo o tema composto a raíz da viaxe Cedido

Mais que levou a estes homes a embarcarse en tal epopea? Apunta Holden que, tras falar de facer o Camiño, tentounos a idea de realizalo como crían que o fixeran os seus antepasados. «Non queriamos comprobar o vigor que aínda mantíñamos coa nosa idade, tampouco tiñamos claro que nos levara a fe no Apóstolo. Pero os catro pensamos que a tradición nos une máis alá do tempo con outras xentes e lugares», abunda Moriarty.

Begley di que matinaron que «nutriría a nosa amizade e creatividade». «Amenceres marabillosos, solpores espléndidos, mares de ardora baixo a lúa...» son algunhas das fotos mentais que o acordeonista tomou na viaxe. Pero tamén recorda o duro da convivencia. «Lembrábame a cando estás de xira cun grupo, logo de catro semanas xuntos tes os nervios a punto de estoupar. Aguantabas sabendo que non tardaría en rematar e que os perderías de vista un tempo», chancea.

A véspera do día de San Xoán do 2016, a súa singradura levounos por fin ao último porto da peregrinación. Con Moriarty incorporado na última etapa, os cinco remeiros arribaron á cidade da Coruña, dende onde seguiron viaxe por estrada ata Compostela. E con eles o bote, que levaron ata a mesma Praza do Obradoiro. «Non puidemos introducilo na catedral e depositalo como exvoto diante do altar maior. Deixámolo na rúa e contentámonos con levar un par de remos» recorda Holden. Dentro do templo, Moriarty pasmou co botafumeiro y Begley lembrou especialmente ao seu irmán Sean, cuxas cinzas o acompañaron na travesía.

Tráxico epílogo

Coa emoción de ter chegado ao seu destino, acordaron volver aos remos o verán seguinte para percorrer a costa entre Fisterra e Porto. Pero o que debía ser unha nova aventura transformouse nun triste epílogo á súa fazaña. Cando o currach percorría a ruta entre A Guarda e Tui, as correntes da desembocadura do Miño envorcaron a embarcación. Os remeiros conseguiron arrastrala ata a portuguesa praia de Caminha, pero o corazón de Danny Sheehy, de 66 anos, non resistiu o esforzo e morreu sobre a area.

Mais a aventura non morreu. O ano pasado, un proxecto de Buxa (Asociación Galega do Patrimonio Industrial) permitiu que artesáns irlandeses reconstruíran o Naomh Gobnait, hoxe exposto no Museo do Mar de Vigo. E a novela escrita por Alfredo Conde (que agarda a ser publicada tamén en inglés e gaélico) servirá de base a un proxecto audiovisual. «É conmovedor. A nosa viaxe segue viva, como as nosas emocións», agradece Liam Holden.