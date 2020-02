Hoy en La Voz: Entrevista a Gonzalo Caballero; las nuevas rotondas gallegas; la brecha en las pensiones; y mucho más

0

«Con una participación del 70%, el cambio en Galicia será imparable». Lo dice hoy Gonzalo Caballero en una entrevista en La Voz. El secretario xeral del PSdeG-PSOE y candidato a la Xunta fía buena parte de su éxito el 5 de abril a que se siga la tendencia en el 2020 que marcaron las elecciones generales (dos) y municipales del 2019. «No deseo que Vox tenga ni crecimiento ni representación en Galicia», dice sobre la próxima cita en las urnas. Aquí puedes leer la charla completa.

Seguimos con la vista puesta en las autonómicas. Feijoo avanzó ayer que no tiene intención de pactar con Vox. «No lo haré, es un partido que está contra Galicia», subrayó sobre un posible acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Mientras, la coalición de Podemos, EU y Anova avanza al límite de poder presentarse. Compostela Aberta y Marea Atlántica votaron anoche avalar la candidatura de unidad. Por otra parte, el consello das mareas se reúne tras la marcha de Luís Villares para decidir si En Marea concurre a las elecciones.

En la política nacional la actualidad pasa por las primeras desavenencias en el seno del Gobierno de coalición. Han aflorado tras solo 40 días. A las discrepancias sobre inmigración se suma ahora la futura ley de libertad sexual.

Hablamos de economía. Galicia, Asturias y Cantabria se alían en una operación para salvar a la industria electrointensiva y consideran insuficientes las medidas del Gobierno. Así las tres comunidades han pactado con las empresas alegaciones para arrancar más incentivos eléctricos al Gobierno central. Feijoo es claro: «Se o estatuto se aproba como está, Alcoa pecha».

En sus primeras decisiones de gestión, Ritz Carlton ha puesto un veto a las empresas del expresidente de Barreras. Además ha nombrado un comité de entrega para dirigir provisionalmente el astillero y para coordinar la vuelta al trabajo.

Galicia vuelve a superar la barrera de los 22.000 millones de exportación. Las ventas a Norteamérica crecieron un 23,1 %, y a África y a Asia un 8,6 y un 7 %. En esta infografía puedes ver todos los datos de las transacciones con la UE.

En Europa el bloqueo es total en la batalla por los presupuestos. «Es altamente decepcionante», dice Sánchez. El jefe del Ejecutivo ya augura semanas de negociación en la UE por los fondos de cohesión y las ayudas a la agricultura.

Dejamos la economía y hablamos ahora de infraestructuras. La Xunta encarga distintos diseños para uniformar la estética de las glorietas en las carreteras de su competencia, unos elementos que ya se han generalizado en los cruces. Así serás las nuevas rotondas gallegas.

En el ámbito de la educación es noticia que la ministra Isabel Celaá plantea implantar una especie de mir en las oposiciones a docente. Sería un examen descentralizado, junto con un año de prácticas.

Y seguimos hablando de títulos porque la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, tuvo que dar explicaciones ante un juez sobre el suyo. Ante el magistrado admitió que en febrero del 2008 no era arquitecta y que había firmado certificados de obra como dirección facultativa, algo que solamente puede hacer un colegiado.

En Lérida ha sido detenido otro gallego por el narcosubmarino de la ría de Aldán. Gestiona un circuito de karts en esa ciudad y se le acusa de ayudar a los tres tripulantes que traían 3.050 kilos de cocaína.

En Vigo una agente de la Policía Local fuera de servicio salvó a un bebé de 19 días a punto de morir asfixiado. Vio el problema cuando iba por la calle y actuó de inmediato.

En Trives diez escolares han experimentado cómo es no tener luz eléctrica, agua corriente o móvil y han estado cinco días viviendo como niños de hace más de 70 años.

Llega el fin de semana y lo hace en Galicia con los termómetros marcando en algunas zonas más de 20 grados. Sol y calor en pleno febrero.

Son además unos días de fiesta con el Entroido desplegando todo su magia por la comunidad. En esta agenda te proponemos otros planes culturales con Viva Suecia, Pancho Varona, Café Quijano, Rulo y la Contrabanda y Ketama, entre las citas más destacadas.

El Gobierno transferirá al País Vasco la gestión de la Seguridad Social antes de que acabe el año 2021. La Moncloa niega que el pacto, en plena precampaña vasca, rompa la caja única. La cesión de esa competencia, largamente reclamada por el PNV y reflejada por primera vez en un acuerdo firmado, figura en el calendario de traspasos acordado entre los Ejecutivos español y vasco que comprende 32 competencias, entre las que se incluye también la de prisiones. Casado ve en el traspaso «un paso más en el desmantelamiento del Estado» y Ciudadanos asegura que el Gobierno da herramientas al nacionalismo para la secesión. Feijoo carga contra la «asimetría insultante» y advierte que Galicia no pagará por esas cesiones.

¿Por qué la pensión gallega es un 32% inferior a la vasca? Los jubilados vascos reciben, de media, una pensión mensual de 1.409,08 euros, mientras que por el mismo concepto, la nómina en Galicia baja a 962,39 euros. Aquí te explicamos las razones de esta brecha en las jubilaciones.

Por otra parte te contamos que Sánchez cede ante Torra y deja la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán para el día 26.

En clave de opinión escriben sobre todo esto Roberto L. Blanco Valdés en el artículo «Una mesa que arrasará la democracia»; Gonzalo Bareño en «Pedro Sánchez, nuestro David Cameron»; Fernando Ónega en «El Estado, solo para pagar»; y Laureano López en «La sala de despiece».

Vendo mi casa de Oleiros porque se me hace grande. El municipio registra un bum de venta de casas unifamiliares por las parejas mayores que optan por pisos en A Coruña. Algunas rondan el millón de euros.

Leixões lanza el megapuerto rival de Vigo. Prevé adjudicar este mes la ampliación de 300 metros para ganar calado y atraer contenedores postpanamax.

Frutas Esther: de pequeña empresa a líder en Europa. La entrada de capital riesgo asocia a la firma, con delegación en A Coruña, a Citri&Co y crea el mayor gigante del sector.

En A Coruña Netflix graba su «thriller» gallego en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de la plaza de Pontevedra. Los camiones para la grabación de las escenas generaron ayer mucha expectación entre los viandantes que pasaban por la zona.

También es noticia un choqueiro que ha perdido 26 kilos en cuatro meses. Álvaro Segade, Alvarito, una de las leyendas del entroido coruñés, se puso a dieta porque dice que el médico le metió miedo. «Perdí peso pero no humor», asegura. Y ya tiene preparado el atuendo que lucirá estos días.

«Reconstruimos el pezón con un implante definitivo de polietileno». Lo explica la cirujana especialista en patología mamaria Cristina Varela Lamas (Silleda, 1981) que dirige un estudio sobre esta nueva técnica que busca demostrar que mejora la calidad de vida de las pacientes.

Damián Rodríguez, de Baíñas, conocido en el mundo de la música como Rokiño, trabaja habitualmente en la Soco de Vimianzo. Pero este fin se semana se ha ido muy lejos y se ha hecho miles de kilómetros para pinchar en Suiza.

Esta madrugada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha inhabilitado la candidatura a senador del expresidente Evo Morales para las elecciones del 3 de mayo, mientras que ha dado luz verde a la del exministro de Economía Luis Arce, candidato a presidente por el partido del líder indígena, Movimiento al Socialismo (MAS).

«Rosalía». Cristina Pato escribe sobre la escritora gallega: «Rosalía de Castro está en todos os que acotío utilizamos os seus versos sen sabelo, pois xa forman parte da nosa fala. Está nos que nos emocionamos cando descubrimos un significado novo, cando tocamos a súa Negra Sombra ou cando tentamos sentir as cousas do mesmo xeito que as sentiu ela, pois ela nos deixou a emoción da súa voz a través da poesía».

El Leganés, que visita al Celta mañana, se ha quedado sin dos de sus tres máximos goleadores, Youssef En Nesyri en enero y Martin Braithwaite, ayer. Es, ahora mismo, un rival con las alas cortadas.

En la actualidad del Deportivo te contamos que el entrenador blanquiazul, un tradicional descubridor de talentos en el fútbol español, exprime en Abegondo a sus futbolistas más jóvenes buscando crear condiciones idóneas para su participación. Son los niños de oro de Fernando Vázquez.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, comparece por vez primera en el Congreso para presentar las líneas generales de su departamento, que incluyen alcanzar un pacto que permita impulsar una nueva ley orgánica para la Universidad.