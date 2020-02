Feijoo trata de aguar el desembarco del Gobierno y lo tacha de «moroso»

O acordo pola Industria do Noroeste demostra que non é unha cuestión ideolóxica, senón de defensa do interese xeral.

É unha mágoa que os únicos que non entenden isto sexan os socialistas galegos, que só saben aplaudir a Sánchez por inxustas que sexan con Galicia as súas decisións pic.twitter.com/sKoK1BuhDH