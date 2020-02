Un 84 % de los inscritos de Podemos en Galicia aprueba la coalición electoral con otras fuerzas de izquierdas

Compostela Aberta y Marea Atlántica votaron anoche avalar la candidatura de unidad

A las doce de la noche expira el plazo para que se presenten las coaliciones electorales que quieran concurrir a la elecciones autonómicas y, unas horas antes, en los diferentes foros de la confluencia de partidos de izquierdas, se daba por hecho el pacto entre Podemos, EU, Anova y las mareas municipales urbanas. De hecho, las reuniones se intensificaron y la gran pregunta que se hacía en su entorno ya no era si irían o no juntos, sino quién encabezaría la coalición, porque Gómez-Reino no tardará en ser proclamado candidato de Podemos, pero no se descarta que a última hora, en aras de un acuerdo que satisfaga a todas las partes, acabe siendo Martiño Noriega el que encabece la lista que aspira, si el PP pierde la mayoría absoluta, a pactar un gobierno de varios colores con el PSdeG y el BNG.

Seguir leyendo