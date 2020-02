Leandro Quintas: «Nunca tuve miedo a la vida»

0

21/02/2020

Al deseado sol de febrero y al pie del Camino me tomo un agua con Leandro Quintas (Santiso, 1937), un contertulio de esos que han pegado muchos tiros (metafóricos) y que no tienen problema en contarlos. En realidad nunca los tuvo. Locuaz, vehemente y chisposo, este ganadero que vendió sus vacas, empieza a contar cosas sin necesidad de preguntas.

—Yo me crie con mi abuela, hasta los 14 años, porque mi padre era minero. Mi abuela tenía cuatro o cinco vacas, como tenía todo el mundo entonces. Ahora los técnicos dudan si no habría sido mejor dejar las cosas como estaban y no esta reconversión porque, en definitiva, lo que se ha hecho ha sido enriquecer a las industrias lácteas.

—Emigró joven.

—Sí, a los 17. Aquí no había perspectiva ninguna. Yo pensaba: «Tiene que haber algo más que esto en el mundo». Siempre tuve imaginación y decisión. Cogí la maleta y me fui.

—A Barcelona.

—Antes estuve en la construcción de la presa de Yesa, en Navarra. Tenía que ir con unos amigos y aquella mañana estaba yo solo. Pero yo nunca le tuve miedo la vida. Así que me fui, aunque allí tampoco vi futuro y, después de un mes, me marché a Barcelona.

—¿Y allí que hizo?

—Me coloqué en una empresa. Trabajaba de día, estudiaba de noche y aún me dio tiempo a hacer lucha grecorromana. En la empresa ascendí muy rápido y decidí establecerme por mi cuenta.

—Pero al final volvió.

—Trabajé mucho. Ahorré algo y vine aquí a comprar esta finca. Compré 800 parcelas. Nadie lo cree.

—Parece increíble.

—Pues ahí están. No tuve ni un solo problema jurídico.

—Y montó una ganadería.

—De 300 vacas. La he tenido durante 44 años, una de las más grandes de Galicia. Pero la cerré hace año y medio.

—Otro cierre.

—Cuando era presidente del laboratorio de la leche había 31.000 ganaderos. Hoy quedan 7.000. Dirán que se produce la misma leche, pero los ganaderos actuales están endeudados y no lo dejan porque no pueden. Están atrapados porque tienen que pagar la deuda y los precios no van a mejorar.

—¿Qué le parecen las protestas de estos días?

—Yo apoyo a los ganaderos, no a quien los convoca.

—¿Y cree que esto tiene solución?

—Este es un país de especuladores. El negocio tiene que hacerlo el que vende y el que compra. Pero si se lucra uno y el otro pierde dinero, el asunto no funciona. Estos especuladores no tienen visión de futuro porque van a perder el suministro.

—Siempre se dice que el ganadero gallego tiene el hándicap del minifundio. No es su caso.

—Pero ni así. ¿Cómo va a ser rentable a 29 céntimos el litro? Es imposible. La solución es cerrar.

—Y ahora quiere legalizar un coto de caza en su finca.

—Aún no tengo el permiso después de cumplir con todo lo que me han pedido. Igual los llevo a juicio.

—Pues la caza está en decadencia.

—Más en decadencia que la ganadería no hay. Había que dar la batalla en Bruselas, aunque yo no me fie nunca de las ayudas y todos los diputados que hemos mandado a Bruselas han ido a dormir.

—No tiene pelos en la lengua.

—A mí me decía la gente del Bloque que era más duro con Fraga que Beiras. Yo tengo que denunciar las cosas, mande quien mande.

—¿Dónde está el futuro?

—Quizás en la madera. De todo tipo. Pero es algo a largo plazo. Hasta entonces, aquí no se va a pasar muy bien.

—¿Tiene usted nietos?

—Seis. Y vienen a verme. Me gusta que la familia permanezca unida. Es mi vida.

—¿Cómo se encuentra de salud?

—En plena forma. He tenido suerte con la salud. Yo me levanto a las siete, me tomo un café y ya estoy enredando.

—¿Se ha enamorado mucho en la vida?

—Me enamoré de mi mujer, que falleció hace 32 años. La conocí en San Fernando, Cádiz.

—Usted producía leche ecológica, ¿es ecologista?

—De vocación. Tengo un coche ecológico y colaboro con Greenpeace. Económicamente, porque no estoy ya en edad de colgarme de los barcos.

—¿Cómo diría que somos los gallegos?

—Trabajadores, con mucha retranca. La envidia es el gran pecado de los gallegos. Fuera se ayudan mucho, pero dentro no nos gusta que el otro crezca más que nosotros.

—Dígame cuatro palabras sobre usted.

—Trabajador, luchador, honesto y familiar.

—¿Celta o Dépor?

—Yo no pierdo el tiempo con eso.

—¿Nunca le tentó la política?

—Participé en unas autonómicas en la lista de Ruiz Mateos. Aunque yo iba como independiente, ¿eh? En Vilalba saqué tantos votos como Fraga.

—¿Qué le gusta hacer?

—Me gusta pescar truchas, aunque últimamente voy menos. Tengo casi 83 años y debo tener cuidado. Y también me encanta andar por el campo.

—¿Cocina algo?

—Nada. Tampoco soy exquisito comiendo.

—Antes dijo que hizo lucha grecorromana.

—Tengo un mal recuerdo de eso. Cuando la practicaba, un veterano me hizo una llave y me rompió una costilla. Se soldó sola, pero me dio para pensar que aquello no era lo mío.

—¿De qué se arrepiente?

—De no haber terminado alguna carrera. Por la titulitis, aunque eso nunca me frenó. De otra manera, nunca he atropellado a nadie, aunque eso es cuestión de suerte. En Cataluña una vez me dijeron: «Es imposible que te equivoques, porque piensas todo treinta veces».

—Dígame una canción.

—Ponteareas, el pasodoble. Es la canción que he pedido que suene en mi funeral.

—¿Qué es lo más importante en la vida?

—Sin lugar a dudas, la familia. Y los principios. Respetarlos es lo que te da el Norte.