A juicio un hombre por herir a su mujer al intentar cortarle las orejas con un machete en Piñor

La Voz de Galicia

OURENSE / LA VOZ 19/02/2020

Año y medio después de que ocurrieran los hechos, el juzgado de O Carballiño está a punto de enviar a la Audiencia Provincial de Ourense las diligencias abiertas contra Teófilo S. C., por la grave agresión que cometió, presuntamente, contra su esposa, a la que atacó con un machete con la intención de cortarle las orejas. Este mismo miércoles el sospechoso, que se encuentra en la prisión de Pereiro de Aguiar desde que se produjo la agresión, compareció por videoconferencia ante la jueza, cubriéndose de esta forma una fase más del proceso judicial durante la cual se le informó de los cargos que se han formalizado en su contra.

Así, el acusado tendrá que responder por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de malos tratos, tras resolver el alto tribunal ourensano en favor de la petición realizada en este sentido por la acusación particular. Y es que la Fiscalía apreciaba en el incidente, ocurrido en agosto del 2018 en la localidad de Piñor, un delito de lesiones, ya que la víctima presentaba un fuerte corte en el brazo con el que se trataba de protegerse de la mutilación que, creen las acusaciones, trataba de cometer su marido. Esta parte consideraba que al no haberse visto afectado ningún órgano vital no podía considerarse lo ocurrido como un delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa pero la Audiencia, atendiendo a los argumentos de la acusación particular, abrió la puerta a que se presentaran estos cargos, advirtiendo que aunque la herida había sido en un brazo, se trató de un corte muy profundo y por el que la víctima pudo desangrarse.

De hecho, la mujer fue evacuada en helicóptero hasta el complexo hospitalario de Ourense, donde tuvo que ser intervenida de urgencia. Todo ello teniendo en cuenta además que, tras la agresión, el presunto responsable no hizo nada por auxiliarla, por lo que el incidente podría haber tenido un resultado fatal de no ser por la aparición en la escena de una compañera de trabajo.

Durante su comparecencia de este miércoles ante la jueza el acusado, de 47 años y originario de la República Dominicana, aunque nacionalizado español, no quiso hacer declaración alguna sobre el incidente, si bien se mostró en desacuerdo con los cargos que se le imputan, que niega.

La agresión tuvo lugar a media tarde del 9 de agosto del 2018 en un aserradero del municipio de Piñor, en el que trabajaban víctima y acusado, por entonces en trámites de separación. El acusado le habría entregado primero el machete a un compañero de trabajo, para que se lo afilara, y posteriormente se habría dirigido al lugar en el que se encontraba la víctima. Tras cerrar la puerta de la habitación, le habría propinado un fuerte puñetazo en el ojo, provocando que la víctima, de 46 años, cayese al suelo. Luego se habría colocado sobre ella y «con la excusa de cortarle las orejas» la habría atacado con el machete, si bien ella se protegió con los brazos, sufriendo en uno de ellos severos cortes provocados por el arma blanca que su marido utilizó. La enfermera que la acompañó en el traslado declaró en el juzgado de instrucción de O Carballiño que «el sangrado era muy importante y era necesario cortarlo, ya que si no podría correr riesgo su vida».