Gonzalo Caballero: «Con una participación del 70 %, el cambio en Galicia será imparable»

La Voz de Galicia rubén santamarta

redacción / la voz 21/02/2020 05:00 h

Hace cuatro años, la campaña de las autonómicas le pilló dando clases en la Universidade de Vigo, convertido entonces este economista en un verso libre en el PSOE, con buena parte del partido enfrentado a él. Hoy Gonzalo Caballero (Ponteareas, 1975) es el líder de todos ellos, candidato a la presidencia de la Xunta por el PSdeG, y un hombre a quien por la calle le dicen aquello de «hai que botalos».

—¿Le interrumpió su estrategia la convocatoria electoral de Feijoo?

—Ese adelanto lo que ha demostrado es que Feijoo es un mentiroso compulsivo: en septiembre dijo en un entrevista en La Voz que no había motivos para ello, lo repitió bajo el argumento de la estabilidad, y ha mentido. Y quien miente compulsivamente no puede ser presidente de Galicia. Nosotros trabajábamos con todos los escenarios posibles, porque sabemos que la palabra de Feijoo no es fiable.

—Feijoo habló con Pedro Sánchez para comunicarle la fecha de las elecciones. ¿Y con usted?

—No me ha llamado. Ni a mí ni al PSdeG. En el fondo su posición es impostada, quiere dar una imagen de seguridad y en el Parlamento veíamos las caras de sus diputados y daban esa imagen de tensión y nerviosismo, porque muchos de ellos saben que no van a repetir.

—¿Y cuántos repetirán en los bancos del PSdeG? ¿Cuánto va a renovar las listas?

—La diferencia es que nosotros vamos a sacar más votos y más escaños. Tuvimos un resultado histórico en el 2019 en Galicia. Nuestro reto es movilizar al electorado, y vamos a renovar las listas, manteniendo experiencia. Hay overbooking de candidatos porque somos un partido al alza. Sobre nuestro grupo pivotará ese nuevo gobierno progresista. La dirección del partido acertó con las listas en el 2019, hemos visto los resultados, y así volverá a ser.

—En esas elecciones del 2019, ¿cuánto voto de arrastre había de Pedro Sánchez, y cuánto de Gonzalo Caballero?

—Pedro Sánchez tiene un tirón estupendo, y yo, una valoración muy positiva en todas las encuestas. Pero esto es un equipo.

—¿Cuánto se va a implicar el presidente en Galicia, cuántas veces va a venir a apoyarle?

—Este domingo vendrá el presidente a Santiago, y volverá más veces para visitar el conjunto del territorio. Pero lo más importante es que Pedro Sánchez en un mes le subió las pensiones a 700.000 gallegos, el salario mínimo a 83.000 gallegos, y los salarios a 100.000 trabajadores públicos. Un millón de gallegos se han beneficiado.

—Se hizo lo mismo muchos años con Gobiernos del PP.

—No, Rajoy se atrevió a mandar una carta a los pensionistas diciendo que les subía un 0,25 %, y Casado decía que había que bajar el salario mínimo.

—Casado no gobierna, pero sí fue un Gobierno del PSOE el que eliminó una nómina a los empleados públicos.

—En épocas de crisis sí, pero el Gobierno de Rajoy tuvo unas buenas tasas de crecimiento y no hizo cosas que ahora sí está haciendo este Gobierno de Sánchez por los trabajadores.

—¿Va a apoyarse mucho en su tío, en Abel Caballero? Hace cuatro años no le entusiasmaron las elecciones gallegas.

—Todos los apoyos son bienvenidos, y Abel es consciente de lo importante que es lograr un cambio en Galicia. Pero me importa más mover al electorado de Galicia. Si hay una participación de más de un 70 %, el cambio será imparable, no hay ninguna posibilidad de que Feijoo pueda gobernar. Y a partir del 65 %, lo tendrá difícil. Y por eso Feijoo quiere pasar de puntillas por las elecciones, porque ha generado una crisis enorme, y un gran rechazo. Hay partes de Galicia a las que Feijoo no se atreve a ir.

—¿Como cuáles?

—Verín.

—¿Usted ha ido allí?

—Cinco veces en el último mes, la última justo el día en que reabrían el paritorio. Era fundamental para demostrar el rechazo social a la línea de recortes sanitarios, que han aumentado listas de espera, eliminando pediatras, colapso en urgencias, enfermeras que tienen 27 contratos en 30 días...

—Sucede en otras comunidades.

—En Asturias, La Rioja o Castilla y León no.

—Si le leen sus compañeros del PSOE en Castilla y León igual no lo comparten...

—Lo que quiero decir es que Galicia está peor que otros sitios, y a mí me preocupan los gallegos. Hace dos años Feijoo negaba un problema en la sanidad, y ahora ha tenido que rectificar porque la mayoría de gallegos le han puesto contra las cuerdas.

—Si Gonzalo Caballero es presidente de la Xunta y el AVE no llega en la primavera del 2021, ¿qué va a hacer?

—En la primavera del 2021 llegaremos en AVE de Madrid a Galicia, no tenga ninguna duda. Solo contemplo ese escenario.

—¿Por qué no es más reivindicativo con el IVA, como el presidente socialista de Castilla-La Mancha?

—Yo estoy en total sintonía con el presidente de Asturias [Adrián Barbón, socialista]. La única garantía para financiar a las comunidades es un gobierno del PSOE, el PP creó un problema que no ha sabido solucionar ni apoyar ahora. La vía judicial no va a ninguna parte. Lo sabe todo el mundo.

—¿Lo sabe Emiliano García-Page, socialista, que también ha denunciado? ¿Se lo ha dicho usted?

—Todo el mundo lo sabe. La solución que ha dado la ministra es un avance para las comunidades. Feijoo, con este tema, ha dejado de ser un interlocutor válido con el Estado, se ha convertido en un destroyer. Yo defenderé los intereses de Galicia desde el diálogo y la cooperación, sin berrinches.

«No deseo que Vox tenga ni crecimiento ni representación en Galicia»

Caballero fía buena parte de su éxito el 5 de abril a que se siga la tendencia en el 2020 que marcaron las elecciones generales (dos) y municipales del 2019. «Esas elecciones son la mejor encuesta posible, la suma de las tres derechas solo representa el 44 % de la población gallega».

—Repite mucho lo de las tres derechas, cuando una no existe en Galicia, y la otra es testimonial.

—En las generales Vox sacó más de 100.000 votos. No deseo que Vox tenga crecimiento ni representación. A diferencia de Feijoo y del Partido Popular, yo no aplaudo ningún pacto con la extrema derecha.

—¿Usted cree que Feijoo pactaría con Vox? Acaba de decir que no lo haría.

—No tengo ninguna duda. Feijoo aplaudió los pactos de Vox con el PP en Andalucía, dijo que cualquiera los firmaría. Ahí se ve el pensamiento ideológico de Núñez Feijoo.

—Pero Vox también ha dicho que Feijoo es nacionalista y que el castellano está perseguido en Galicia.

—Porque están peleando por el espacio de la derecha, y siempre que han podido se han aliado. Y eso es lo que está en juego en Galicia: una coalición de la derecha con la extrema derecha, o una coalición de progreso.

—En Galicia no hay ni una de esas coaliciones.

—(Silencio) Lo que sé es que Vox y Ciudadanos sacaron 200.000 votos en noviembre, y el PP a medida que se va dando cuenta que no tiene posibilidades de mayoría absoluta abre sus puertas.

—¿Ya ha hablado de esa otra coalición con Ana Pontón, o con Antón Gómez-Reino?

—No, cada partido tiene su estrategia. Tengo cordialidad con todos.

—¿Que conoce de Podemos en Galicia?

—Yo hasta este verano seguía dando clase en la Universidad de Vigo. Estoy centrado en el Partido Socialista. Deseo que todas las fuerzas progresistas acierten con su proyecto.

—¿Le preocupan las encuestas? En las tres publicadas este año la mayoría la tiene Feijoo.

—Yo he visto más de una docena de encuestas y todas abren la puerta a un gobierno progresista.

—No son las que ha visto una mayoría...

—Incluso las más conservadoras dan los últimos escaños otorgados por décimas. Todos los directores de demoscopia en Galicia y España saben que hay partido y que los socialistas estamos en condiciones de competir.

«Tengo un máster en resistencia, no me supera nadie en reivindicativo»

A Gonzalo Caballero se le escuchan pocas (por no decir ninguna) críticas al Gobierno de Sánchez durante la entrevista.

—¿Eso no es negativo para un candidato en Galicia?

—Yo defiendo los intereses de Galicia en cualquier circunstancia.

—Con un Gobierno amigo, afín, a la Moncloa, ¿pierde Galicia capacidad de reivindicación?

—Yo he sido toda la vida un outsider de la vida política, y en ocasiones, el más díscolo en mi organización. A mí no me va a superar nadie en reivindicación. Yo he hecho un máster cum laude en travesía por el desierto y resistencia. Si he sido así durante dos décadas con mi partido, y he resistido, que los gallegos sepan que nadie me hará temblar el pulso para defenderles.

—¿Cuánto le afectarán a Feijoo las fotos con el directivo de Pemex detenido? ¿Y cuánto partido le van a intentar sacar ustedes?

—Las fotos de Feijoo dan mucho que hablar (silencio). En el último debate electoral Feijoo me recriminaba mis fotos con Pedro Sánchez, que es un presidente que toma decisiones positivas para los gallegos, y sabemos el historial de fotos de Feijoo. Lo de Pemex fue humo propagandístico. Feijoo no contribuyó en nada a solucionar la crisis de Barreras, yo estuve en contacto con la ministra de Industria para solucionar la quiebra de ese astillero.

—A la ministra no se le ha visto desde que estalló la crisis de Barreras. Hace varios meses que no pisa Galicia...

—Ha estado en todos los sitios en media docena de ocasiones, en la antigua Alcoa de A Coruña. Acaba de tomar posesión.

—Y a usted, ¿le penalizan fotos como las de Sánchez y Torra, en lo que parecía una cita de Estado a Estado? ¿O la reunión de la mesa de partidos con Cataluña?

—Yo estoy centrado en Galicia.

—Pero los compromisos para Cataluña pueden impactar luego en Galicia, porque se penalicen inversiones, por ejemplo.

—El tema catalán es de alta complejidad política, y este Gobierno es constitucionalista. Ahora bien, si se toma cualquier medida que suponga más autogobierno para Cataluña o el País Vasco, Galicia, como nacionalidad histórica, ha de tener mismo rango y competencias. Igualdad de oportunidades, sin distorsiones, allá donde vivan.

—¿Ha pensado ya en quién formará parte de su gobierno si llega a la Xunta, en quiénes serán los conselleiros?

—(Largo silencio) Tenemos magníficos equipos.

—¿Pero sabe ya quiénes serán?

—Alguno lo tengo claro.

—¿Quién estaría seguro?

—Hay un gran capital en el partido, y estamos abiertos a toda la sociedad gallega. No quiero poner el carro antes que los bueyes, haremos las mejores listas y tendremos el mejor equipo. Hay una dirección política gallega en la que Pablo Arangüena está elaborando el mejor proyecto para Galicia y tendrá el espacio político que le corresponde, con perfil y liderazgo. Tenemos un equipo de economistas de primer nivel, como Xaquín Fernández Leiceaga o Fernando González Laxe.

—¿Son nombres para su posible gobierno?

—No, estoy hablando de equipos, no de gobierno, porque no toca ahora.