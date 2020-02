Feijoo: «No tengo intención de pactar con Vox, y no lo haré, es un partido que está contra Galicia»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 20/02/2020 12:00 h

El presidente de la Xunta y candidato del PP a renovar el cargo mantiene la puerta abierta a la incorporación de miembros de Ciudadanos a las listas populares y, sin embargo, descartó cualquier tipo de acuerdo con Vox, partido que no cree que vaya a obtener representación en el Parlamento de Galicia.

En Los desayunos de TVE, Feijoo lamentó la comparativa que promueve la formación de Santiago Abascal entre Torra y él, entre otras cuestiones «porque si me llama el presidente del Gobierno, voy, porque es mi presidente y es mi obligación. Y si le mando una carta será en castellano, nuestro idioma común», argumentó. Esos comentarios, cree el titular de la Xunta, son una «falta de respeto» hacia los gallegos y, a su juicio, revelan un desconocimiento de la realidad en esta comunidad. Cuestionado sobre el peso que pueda tener la ultraderecha en Galicia, afirmó que su intención es evitar en el centroderecha un bloque mimético a la izquierda.

«Aquí no conocemos a sus dirigentes, pero cuando vienen los líderes nacionales dicen que su objetivo es echar a Feijoo de la Xunta, y en eso coinciden Vox, Podemos y los independentistas. No es posible ese pacto, no tengo ningún interés ni compromiso de pactar con Vox, y no lo haré porque no creo que ese pacto sea bueno para los gallegos y porque no van a tener representación parlamentaria. No le demos categoría a un partido que está en contra de Galicia». Además, abundó, «Vox está en contra de las comunidades autónomas. Cuanto más hablan más acreditan que no conocen Galicia».

Con Ciudadanos no hay otra vía que no sea la incorporación de «alguna persona que quiera entrar en las listas del PPdeG como independientes o como se sientan más cómodos, estamos abiertos», una oferta que estará abierta hasta el 1 de marzo, cuando hay que cerrar las candidaturas.

Sobre la marcha de Luís Villares, el presidente Feijoo admitió que el líder de En Marea durante esta legislatura fue «sólido, mucho más que todo su grupo parlamentario» y que, desde la discrepancia, tuvo una relación cordial. Interpretando sus palabras, cree que la clave de su complicada situación ha sido el intento de los exalcaldes rupturistas por controlar el partido.

Preguntado directamente sobre si agotaría los cuatro años en caso de ganar, Feijoo reiteró su compromiso «con los gallegos», convencido de que desde Galicia se puede hacer política de Estado y ayudar al partido. «Mi compromiso es gestionar Galicia y que los gallegos mejoren su bienestar», contestó. Acerca de sus manifestaciones diciendo que no será un rehén ni de su partido, el líder popular reconoció que «a lo mejor no soy un militante de manual, pero soy presidente del PPdeG, y para presidir una comunidad autónoma me debo primero a los gallegos y después a mi partido».