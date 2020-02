Ciudadanos: «Nos nos vamos a diluir en las listas de Feijoo»

0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 20/02/2020 14:17 h

Ciudadanos descarta que cargos y candidatos de su partido vayan a integrar las listas del PP para las elecciones autonómicas gallegas del 5 de abril. El secretario general del grupo parlamentario de Cs en el Congreso de los Diputados, José María Espejo-Saavedra, ha cerrado cualquier posibilidad de un pacto que no dé visibilidad a la formación naranja en una alianza con los populares en Galicia, al entender que no respondería a la propuesta de colaboración y unidad de las formaciones constitucionalistas frente a las nacionalistas que propuso su portavoz en la Cámara Baja, Inés Arrimadas.

«Solo le escuchamos a Feijoo un no, no y no y que Ciudadanos se diluya en su partido y en sus listas, pero eso no va a suceder», aseveró Espejo, que ya dio por hecho que si no hay un acuerdo de última hora con el PPdeG para formar una coalición con Cs como en el País Vasco. «No vamos a dejar de estar presentes en las elecciones de una parte de España», añadió.

El dirigente de Ciudadanos dejó la puerta abierta a los populares gallegos para que lleguen a un acuerdo antes de que en unas horas se cierre el plazo para registrar las coaliciones. «Nos hemos dejado la piel en ello, y nadie niega que la fuerza del constitucionalismo en Galicia es el PP y que el señor Feijoo tiene que ser necesariamente el candidato, no somos tan osados para pretender otra cosa, pero por eso no entendemos que lo que se ha producido en el País Vasco y están dispuestos para Cataluña no pueda ser en Galicia, no lo entendemos», insistió Espejo que recordó que la fórmula puesta encima de la mesa era repetir la de Navarra Suma, que ambas formaciones integraron para las pasadas elecciones generales.

Sin embargo, la falta de acuerdo en Galicia no impedirá que sí se formalice hoy la coalición en el País Vasco, como en cambio había asegurado Arrimadas que no sucedería si no se registraba con el PP un pacto global en las tres comunidades históricas. «Hemos hecho la reflexión de que no puede ser que los vascos constitucionalistas se vean privados de la posibilidad real y cierta del acuerdo por un no del señor Feijoo. En el País Vasco el PP ha accedido a esta fórmula y parece que el señor Feijoo se mantiene por desgracia, pero pensamos que su no no nos iba a condicionar en el País Vasco».

Ciudadanos contará en las listas conjuntas vascas con dos puestos de salida.