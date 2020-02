Cinco concellos adeudan 4 millones por centros de día y escuelas infantiles

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

REDACCIÓN / LA VOZ 20/02/2020 05:00 h

La batalla por la cofinanciación de las escuelas infantiles y los centros de mayores gestionados por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no solo enfrenta a la Xunta con el Concello de Vigo. Los consistorios de A Coruña, Oleiros, Betanzos y Bueu también mantienen contenciosos por las liquidaciones que deben abonar por estos servicios. Entre estos cinco municipios adeudan cuatro millones de euros, según cálculos del propio Consorcio.

El conflicto, que afecta a las tres últimas anualidades, arrancó en el año 2017, tras entrar en vigor un nuevo modelo de cofinanciación que, según algunos ayuntamientos, supuso un cambio unilateral de las condiciones por parte de la Xunta, aumentando la carga sobre las arcas municipales. Desde el Consorcio, sin embargo, defienden que el modelo fue pactado precisamente con el órgano de representación de los concellos, la Fegamp. «Non foi ningunha imposición. O modelo foi aprobado por unanimidade e o que pretendía era homoxeneizar as condicións, porque era inxusto que segundo se negociase en cada momento, uns concellos tiveran mellores ou peores condicións que outros», justifica Perfecto Rodríguez, gerente de la entidad.

Para Rodríguez, la legalidad del sistema de cofinanciación ha quedado ratificada tras la sentencia emitida hace unos días por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga al Concello de Vigo a abonar las liquidaciones pendientes del primer semestre del 2017 por el funcionamiento de los centros de día de Teis, Coia y Valadares. «Estamos satisfeitos por esta primeira sentenza. Clarificou as cousas e respalda que o modelo é perfectamente legal», apunta el gerente, que espera que la resolución judicial sirva para que los municipios díscolos se replanteen la situación.

Un efecto que, por el momento, no ha logrado tener sobre el alcalde de Oleiros. Ángel García Seoane considera que el fallo afecta solo a Vigo y no tiene por qué influir en el recurso contencioso administrativo que tiene presentado este concello coruñés. «Hai que esperar a que haxa outras sentenzas. Nós denunciamos un cambio radical dun convenio que tiñamos, e os convenios van a misa. E presentamos de modo moi razoado o por qué non temos que pagarlle á Xunta en diñeiro en efectivo cando xa estamos pagando co mantemento dos centros, e encima moito máis do 30 % que nos corresponde», argumenta el regidor.

Desde el Consorcio resaltan que los ayuntamientos que se hacen cargo del mantenimiento pagan menos por cada plaza en centros de mayores o guarderías que los que no lo asumen. Pero además, Perfecto Rodríguez afirma que cuando en el 2017 se cambió el modelo de financiación los ayuntamientos tuvieron tres meses para decidir si querían sumarse a él o mantener las condiciones pactadas anteriormente «e nin Oleiros nin Vigo nin ningún destes concellos se manifestou, polo que se pasou a aplicar o novo sistema».

11 galiñas y 6 centros de día

En el caso de A Coruña, los impagos al Consorcio están relacionados con los dos centros de día y tres galiñas azuis que el ente gestiona en la ciudad, y en septiembre alcanzaban ya los 700.000 euros. En Oleiros son cuatro las escuelas infantiles cofinanciadas, además de un centro de mayores, mientras que en Bueu y Betanzos el conflicto afecta a una guardería en cada ayuntamiento. En el caso de Vigo, el Concello llevó a la vía judicial el pago de liquidaciones de tres centros de día -sobre las que ya se ha pronunciado el TSXG- pero el alcalde Abel Caballero ya ha advertido de que su intención es recurrir también la cofinanciación de las dos galiñas azuis.