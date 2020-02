A plataforma Galicia Nomeada recompila 4.000 microtopónimos en dous meses

Recibiu unhas 600 solicitudes de persoas interesadas en rexistrar e xeorreferenciar nomes do territorio

La Voz de Galicia

19/02/2020

A aplicación creada pola Real Academia Galega e a Xunta para a recolleita colaborativa de microtoponimia, Galicia Nomeada, recuperou máis de 4.000 topónimos de montes, leiras, fontes e mesmo penedos ou rochas da costa en 140 dos 313 concellos galegos en só dous meses.

A plataforma púxose en marcha o pasado 20 de decembro e dende aquela recibiu unhas 600 solicitudes de persoas interesadas en rexistrar e xeorreferenciar nomes do territorio da súa contorna. Boa parte dos usuarios achegaron audios coa súa pronuncia ou con lendas asociadas, e numerosas fotos de elementos de interese cultural como cruceiros, muíños, capelas, fontes ou pontes existentes na súa zona de traballo.

En total, os microtopónimos rexistrados a través de Galicia Nomeada son xa 10.273, dos cales a gran maioría, uns 9.000, xa foron validados lingüisticamente polo equipo de especialistas do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega que coordina e revisa este traballo.

Todos estes nomes da terra súmanse aos topónimos de entidades de poboación do Nomenclátor de Galicia e aos máis de 430.000 rexistrados polo Proxecto Toponimia de Galicia (2000-2011) —que se centrou na recollida da microtoponimia—, de tal maneira que a cifra de topónimos recompilados actualmente supera os 482.445. Nestes momentos xa é posible visualizar uns 291.406 topónimos sobre a imaxe aérea de Galicia e descargar a información dispoñible sobre eles (coordenadas, tipoloxía xeográfica ou fonética) tanto na aplicación Galicia Nomeada coma no visor de topónimos do Portal Toponimia de Galicia.

As persoas interesadas en colaborar nesta tarefa colectiva de recuperación do patrimonio toponímico poden contactar con Galicia Nomeada a través da páxima web.