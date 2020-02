Noriega ve que algo está «mudando» en Podemos a pocas horas de que finalice el plazo para pactar

0

La Voz de Galicia s. luaña

santiago / la voz 20/02/2020 05:00 h

Cuando ya no quedan más que 36 horas para que expire el plazo que permita a Podemos y EU firmar un acuerdo de coalición con Anova para las elecciones autonómicas, el responsable de las negociaciones por parte de la formación nacionalista, Martiño Noriega, percibe que algo está «mudando» en Podemos, lo que haría posible un pacto de última hora. Lo dijo en una entrevista en Radio Galega que se emitió unas horas antes de que Luís Villares anunciase su retirada de la política. «Daba a impresión de que Podemos antepoñía o seu proxecto estratéxico a facer unha candidatura potente desde a diversidade; agora semella que hai algún síntoma de que iso está mudando». Pero Anova insiste en seguir intentándolo hasta última hora. «Imos esgotar todas as posibilidades ata o venres, pero a día de hoxe, non podo asegurar cal vai ser o resultado final».

Noriega no quiso desvelar quién puede ser el candidato de esa coalición, un puesto para el que ya se postuló Gómez-Reino presentándose a las primarias de Podemos. A entender del exalcalde compostelano, «hai moitos referentes no espazo con carga simbólica». En la línea del mensaje que mantiene Anova, «non é unha cuestión nominal», reiteró, y por eso hace unos días se mostró dispuesto, incluso, a dar un paso atrás. Lo mismo que el coordinador nacional de Anova, Antón Sánchez, quien escribió en las redes sociales que, «se o prezo para un bo acordo para derrotar á dereita é quedar fóra dunha lista, pagareino con moito gusto».

En todo caso, Noriega repitió que, de no llegarse a un acuerdo, Anova se presentaría en solitario. «Se non se reflicte o espazo, haberá que expresalo electoralmente, pero será a última opción».

Cuenta atrás

Tras el encuentro que mantuvieron el martes Noriega y Gómez-Reino, el diputado de Podemos pasó dos días en Madrid, con sesiones en el Congreso, lo que no quiere decir que no se hayan sucedido las conversaciones en las últimas horas. Hoy se prevé un nuevo encuentro entre responsables de Anova y de Podemos. El reloj corre en contra, ya que el plazo finaliza mañana viernes a las doce de la noche, pero no sería la última vez que el frente de izquierdas gallego esperase a última hora para registrar un acuerdo. Lo hicieron en el 2012, con AGE, y lo repitieron el año pasado en las primarias del consello das mareas.