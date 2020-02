Feijoo traslada a Arrimadas su propuesta de que cargos de Ciudadanos se integren en las listas del PPdeG

Las negociaciones entre Tellado y Villegas para una coalición fracasan, pero la integración de dirigentes en las listas populares seguirá abierta

Las posibilidades de que el PPdeG y Ciudadanos Galicia vayan a las urnas el 5 de abril en una coalición son nulas. El viernes es el día límite para esa posibilidad, que está casi descartada por ambas partes pese a que la formación naranja ha rebajado sus exigencias y ya renuncia a la plataforma transversal propuesta por Inés Arrimadas a cambio de que en los colegios electorales pueda haber una única papeleta con los nombres de los dos partidos. La elaboración de las listas, con una evidente desproporción en la representatividad, no sería un problema, el liderazgo de Feijoo no se cuestionaría. Pero no se dará el caso, porque los populares gallegos no se han movido de su oferta inicial, «portas abertas» a los simpatizantes y algún puesto en las listas a dirigentes de Ciudadanos en Galicia que quieran incorporarse a las cuatro listas provinciales del PPdeG.

