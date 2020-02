PPdeG-Cs: desencuentro en Benavente Las negociaciones entre Tellado y Villegas para una coalición fracasan, pero la integración de dirigentes en las listas populares seguirá abierta

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 18/02/2020 12:45 h

Las posibilidades de que el PPdeG y Ciudadanos Galicia vayan a las urnas el 5 de abril en una coalición son nulas. El viernes es el día límite para esa posibilidad, que está casi descartada por ambas partes pese a que la formación naranja ha rebajado sus exigencias y ya renuncia a la plataforma transversal propuesta por Inés Arrimadas a cambio de que en los colegios electorales pueda haber una única papeleta con los nombres de los dos partidos. La elaboración de las listas, con una evidente desproporción en la representatividad, no sería un problema, el liderazgo de Feijoo no se cuestionaría. Pero no se dará el caso, porque los populares gallegos no se han movido de su oferta inicial, «portas abertas» a los simpatizantes y algún puesto en las listas a dirigentes de Ciudadanos en Galicia que quieran incorporarse a las cuatro listas provinciales del PPdeG.

El desencuentro empezó siendo telefónico el pasado jueves, cuando el secretario general de Cs, José Manuel Villegas trató de dar con Feijoo en San Caetano cuando el presidente se encontraba en Boqueixón celebrando el Consello da Xunta. Feijoo dejó estos contactos en manos de su número dos en el partido, Miguel Tellado, que alteró su agenda y acordó un encuentro el pasado domingo con Villegas a medio camino entre Galicia y Madrid. Se vieron en Benavente, pero de la comida, cordial, salieron con la misma posición con la que llegaron.

Sin desvelar este encuentro, la resolución de la conversación la resumió esta mañana Beatriz Pino en la sede de Ciudadanos en Galicia, donde además de confirmar que se presenta a las primarias de su partido para ser candidata, confirmó que la oferta naranja expira esta semana: «O vamos juntos en la candidatura o habrá papeleta de Ciudadanos Galicia», con el consiguiente «riesgo real» de que la Xunta acabe en manos «nacionalistas y populistas».

La lectura en el PPdeG es distinta. En ningún caso habrá renuncia a la marca del partido, y mucho menos a la figura aglutinadora de Feijoo, que entienden que trasciende a la lucha de bloques que plantea Cs. «La suma de PP, Cs y Vox en las últimas generales no daría para retener la Xunta», advierten fuentes populares con la intención de trasmitir de que el que consigue que el partido ronde el 45 % de los votos es la figura del actual presidente. En ese punto, restan importancia al hecho de que se acaben los plazos para las coaliciones, porque quedaría tiempo hasta el 1 de marzo para que el PPdeG elabore sus listas provinciales manteniendo la oferta de integrar a dirigentes de Ciudadanos.

La periodista viguesa Beatriz Pino sostiene que, como miembro de la gestora del partido, está al tanto de todas las negociaciones que se han producido hasta el momento, aunque finalmente ha sido el secretario general saliente, Villegas, el que ha cogido las riendas, ya con poca esperanza de hacer vinculantes las decisiones que se puedan tomar en Galicia, País Vasco y, más adelante, en Cataluña. En el caso de los populares, los marcos los fija Feijoo, que cuenta con todo el poder delegado de Génova como conocedor sobre el terreno. En el PPdeG no hay dudas sobre los beneficios que tendrá a medio plazo una plataforma conjunta entre populares y Ciudadanos en toda España, pero en el caso gallego no sale suma y ven difícil el encaje en coalición con un partido que tiene cero diputados, una presencia territorial muy limitada (33 ediles) y unas expectativas en las encuestas muy malas, lejos del 5 % que da acceso a O Hórreo. A pesar del escenario, Beatriz Pino insiste en que su partido es «necesario» en Galicia y que si no van juntos hará la campaña que «toca», denunciando los errores de gestión de Feijoo, al que traslada la responsabilidad de una hipotética pérdida del poder.