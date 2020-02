Los números uno del «mir» de Farmacia y Enfermería son gallegos

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

18/02/2020 17:37 h

Este año no hubo suerte con el mir y entre las diez mejores calificaciones provisionales del examen de médico interno residente no se ha colado ningún gallego. Pero sí en las especialidades de Farmacia y Enfermería, encabezadas ambas por dos alumnos de la Universidade de Santiago.

Daniel Gómez Costas, graduado en Farmacia, obtuvo la nota más alta en este examen que se celebró el pasado 25 de enero. Y otro ex alumno de la USC, Francisco Cajade Pascual, quedó en la octava posición. El decano de esta facultad, Francisco Otero Espinar, no podía ocultar su satisfacción, «é moi complexo para unha facultade que non é moi grande, se a comparamos con outras do contexto español, obter uns resultados tan positivos». Unos resultados que demuestran «que os alumnos teñen unha preparación excelente».

Pero no solo en Farmacia triunfaron los gallegos, sino que en Enfermería acapararon los dos primeros puestos. Pablo Nogueira González, de la USC, logró la mejor nota de España, y Antonio Sobral Arosa, de la Universidade de A Coruña, la segunda.

Esto les permitirá elegir la especialidad y el hospital que prefieran para hacer el período de residencia. El 16 de marzo se conocerán las calificaciones definitivas, que no suelen variar. El año pasado el número 1 del mir fue un gallego, y entre los diez mejores puestos del FIR también se colaron dos alumnos de la USC.