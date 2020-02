Mareas del interior contra mareas urbanas

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 18/02/2020 13:24 h

Una treintena de mareas municipales firmaron un manifiesto en el que piden la unidad «de todas aquelas organizacións políticas ou veciñais, e as persoas en xeral interesadas e comprometidas con Galicia» para la elaboración de una candidatura conjunta para las elecciones autonómicas que tenga en cuenta las reivindicaciones del municipalismo. El escrito lo suscriben la mayoría de las mareas que, para las elecciones municipales, se adherieron al protocolo de colaboración con En Marea. Pero no solo, las hay también que no tomaron partido en la cita con las urnas del 26M y se presentaron como independientes.

Marea Pontevedra, Somos Cambados, Somos Ribadumia, Son Manzaneda, Lugonovo, Somos En Marea Sanxenxo o Ourense Mellor son algunas de las organizaciones que apoyan un documento que, tal y como explicaron quienes hoy lo dieron a conocer, representa a más de 50 concejales y unos 50.000 votos en Galicia. «Moitos máis dos que acadaron Compostela Aberta e a Marea Atlántica nas últimas eleccións», advirtió Cristina Pérez, exconcejala de Lugonovo. A entender de Enrique Oubiña, de Somos Ribadumia, «do que se trata é de crear unha ampla coalición que nos permita presentarnos ás eleccións o día 5 de abril, que no Parlamento de Galicia a voz do pobo estea representada». Y advirtió: «Non estamos representando a En Marea, senón ao espazo municipalista».

Los representantes de las mareas firmantes dicen que las mareas urbanas que tratan de pactar, junto con Anova, un acuerdo electoral con Podemos y EU, no los representan, por lo que «aínda que estivemos calados ata agora» les piden que no hablen en nombre de todo el municipalismo gallego, porque en ese espacio local hay mareas como Xuntos por Chandrexa o Xuntos por Laza que nada tienen que ver con «as liortas por estar ou non estar nas listas».

Antonio Araúxo, de Val Miñor _que llegó a la lectura del manifiesto con un cartel hecho por sus sobrinos en reivindicación del municipalismo_aclaró que entre los firmantes hay diversidad de afiliaciones e intereses; hay mareas, partidos locales, asociaciones de vecinos, comunidades de montes «e ata comisións de festas», por lo que su interés no es aparecer en ninguna lista, sino reclamar la unidad de los partidos que velan por Galicia para que tengan en cuenta las necesidades de los concellos, que a su entender son «a asignatura pendente da transición democrática». Entre otras cuestiones, reclaman las demandas de la «Galicia baldeirada», frente al discurso de las mareas urbanas «que están a falar do de sempre». Y todo ello pese a que el manifiesto lo firman también mareas de ciudades como Lugo o Ourense y de ayuntamientos costeros del sur que tampoco tienen nada que ver con la Galicia vacía pero que no se sienten representados en el discurso de Compostela Aberta, Marea Atlántica o Marea de Vigo, representantes de la izquierda alternativa en los municipios que tratan de llegar a un acuerdo con Podemos y EU, con Martiño Noriega y Xulio Ferreiro como referentes.

En su llamada a los partidos políticos gallegos, en la que incluyen al BNG pero sobre todo a Anova, les advierten que, en sus municipios, al margen de la primera línea de la batalla política, perciben una desmovilización que podría empujar a la gente a quedarse en casa y no votar, lo que a su entender pondría en riesgo la posibilidad de derrotar al PP.

Los firmantes del manifiesto no tienen tan claro si Podemos y EU se deben sumar a la llamada. «Eles son os que teñen que dicir se son ou non son forzas galegas», indicó Cristina Pérez.