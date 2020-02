Infantil y Pedagogía Terapéutica, las especialidades con más plazas en la oposición de educación, con 150 puestos cada una

0

18/02/2020

La Consellería de Educación anunció hace meses la que será la oferta pública de empleo más alta de la historia, con 3.654 plazas en 97 especialidades diferentes, de las que 2.036 son de acceso libre y el resto de promoción interna. En un encuentro con los sindicatos el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, dio a conocer el número de puestos que se convocarán en cada especialidad, tanto en el cuerpo de maestros como en los de enseñanza secundaria, formación profesional, escuelas de idiomas, artes plásticas y música y artes escénicas. De las 3.654 plazas previstas se presentaron 2.354, ya que el resto, de catedráticos, se tratarán en otra mesa sectorial.

La Xunta convocará 747 plazas para maestros. Habrá oferta en todas las especialidades. Las mayores, con diferencia, serán las categorías de Infantil y Pedagogía Terapéutica, con 150 plazas cada una. En primaria se convocan 98 plazas; en Audición y Lenguaje 94; en Inglés 85; 65 en Francés; 60 en Educación Física; y finalmente 45 en Música.

En secundaria la Xunta convoca 781 plazas de acceso libre. Habrá oferta en 35 especialidades diferentes. Matemáticas, con 97, es la categoría que presenta mayor número de puestos; seguida de Orientación Educativa, con 55. En Xeografía e Historia se convocan 52 y en Lingua Galega e Literatura 51. La novedad respecto a lo que se había dicho hace unos meses es que habrá oferta, por segundo año consecutivo, en Portugués, con 4 plazas.

En los conservatorios habrá 85 plazas para profesores de música y artes escénicas; 30 en el caso de los docentes de artes plásticas y diseño de acceso libre; 30 para escuelas de idiomas y 363 para técnicos de FP.

Todos los sindicatos menos la CIG-Ensino han valorado positivamente la oferta de empleo, que cumple con el acuerdo de estabilidad, pero no el proceso. Y es que lamentan que las plazas no se hayan negociado y que en la práctica lo que se presenta como un concurso oposición sea solo una oposición, lo que perjudica a los interinos que llevan más años trabajando. También han criticado que se hayan convocado plazas en siete especialidades de conservatorio que no estaban anunciadas, por el escaso tiempo para prepararlas.

El proceso selectivo arrancará el 20 de junio y se extenderá hasta el mes de julio.

El director xeral de Centros, José Manuel Pinal, aseguró tras presentar las cifras a los sindicatos que con esta oferta de empleo se cumple el acuerdo de estabilidad firmado con los sindicatos y el objetivo de acercarse al 5 % de interinidad en la plantilla docente. En la actualidad la tasa de interinidad se sitúa entre el 7 y el 8 % del total.