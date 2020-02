Hoy en La Voz: el precio de rebajar los peajes de la AP-9, el cáncer de boca que llega del mar y mucho más

0

¿Cuál es el precio de rebajar los peajes en la principal autopista que recorre Galicia? El Gobierno reconoce que los pagos causan desequilibrio territorial, pero advierte que Audasa siempre ganará y que la gestora de la AP-9 tendrá que ser compensada si la Administración le insta a implantar cualquier bonificación.



No hay que pagar para circular por la A-6, pero sí habrá que reducir la velocidad durante los próximos cinco meses en un pequeño tramo de la Autovía del Noroeste a su paso por el Bierzo, que estará cortado por las obras en dos viaductos.



En la comarca leonesa se encuentra un pueblo que mira especialmente a Galicia. Balboa, con 290 habitantes, se transforma los fines de semana gracias a la llegada de los turistas gallegos.



Renfe se enfrenta a un problema de falta de personal por el envejecimiento de su plantilla y ha decidido solucionarlo reciclando a militares para labores de seguridad ferroviaria.

Por O Barco de Valdeorras circulan ya varios patinetes eléctricos y el concello prepara una ordenanza de tráfico pionera para estos vehículos, basada en códigos QR que los identifique.

Dejamos los transportes para hablar de política porque Gonzalo Caballero mantiene que son sus siglas las únicas que comandan la alternativa al PP por la izquierda e insiste en un debate a dos. No lo ve así Ana Pontón, quien ve al BNG como la única fuerza capaz de dirigir la Xunta «sin las manos atadas». Mientras, la pugna por los puestos de salida es el principal escollo entre Anova, Podemos y las mareas.



Los municipios de la comarca de Barbanza están entre los cien de España con mayor riesgo de morir de cáncer de labio, de la cavidad bucal y de faringe. Y la razón debemos buscarla en el mar.

El recinto ferial de Silleda acoge el último fin de semana de febrero las oposiciones a varias categorías del Sergas para optar a 1.215 plazas. De ellas 772 son de auxiliares de enfermería y 254 de médicos de familia.



Donde también se va a mover el empleo es en los astilleros de Ferrol. Navantia ha logrado un nuevo contrato para reparar un crucero, en el que trabajarán más de mil personas.

La industria gallega sigue luchando por su supervivencia y no está sola. La comunidad abre con Asturias y Cantabria un frente común para salvar las Alcoas. Feijoo denuncia que el estatuto electrointensivo beneficia a Cataluña y al País Vasco.

Pedro Sánchez y Pablo Casado mantuvieron ayer una reunión que no hizo más que certificar el distanciamiento entre Gobierno y oposición. El líder del PP ofreció al presidente estabilidad presupuestaria a cambio de aislar a los secesionistas, algo que desde el Gobierno no ven posible porque sería una renuncia a su programa electoral.



El desacuerdo político bloquea la renovación de cargos en órganos institucionales clave, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de RTVE, pues necesitan una mayoría reforzada que en la práctica casi obliga a un pacto entre PSOE y PP. Desde Galicia, Feijoo se refirió a la reunión y reconoció que, aunque serían buenos los acuerdos, «los antecedentes no pueden ser peores». Fernando Ónega habla de una nueva figura política que han consolidado los dos políticos con su reunión: «el anticonsenso». Lo hace en su artículo Lo que no puede ser, no puede ser.

«En la ESO me esperaban al salir de clase para darme palizas». José Manuel Lamas tiene asperger. Acabó Ingeniería de Caminos y prepara oposiciones, sufrió acoso y pide igualdad laboral con los neurotípicos.

Así son los pisos del millón de euros en pleno centro de Vigo. Comienza la rehabilitación de la parte alta del edificio de Cortefiel, en la calle del Príncipe.

¿Están seguros nuestros datos clínicos? El Sergas detiene cada día 350.000 correos de Internet que contienen intentos de introducir virus y basura.

; Entrevista con uno de los implicados en la reyerta de Abadín por unos caballos Un posible caso de maltrato animal sufrido por una yegua y su cría, detonante del altercado. ALBERTO LÓPEZ

En Abadín, el detenido por lesiones a otro vecino se defiende: «Aviseino que tiña unha egua afogando, chegou e empezou a paus comigo».



En Vigo, dos nuevas niñeras han confirmado abusos en el piso de Castrelos. Ratifican que sufrieron tocamientos en la entrevista de trabajo.



«O meu marido estivo oito días sen falarme por saír un día coas amigas». El documental «Sen tocar un pelo» recorrió los centros cívicos de Arteixo, donde mujeres y hombres debatieron sobre la igualdad.



En Carballo, la Guardia Civil se hizo cargo de una joven que apareció en Razo completamente desorientada, pidiendo algo de comer en un local hostelero y después de conducir desde Bilbao.

Muere por el coronavirus el director de un hospital de Wuhan. El doctor Liu Zhiming dirigía uno de los centros médicos específicamente designados para la atención a pacientes de COVID-19.

Luis Martínez Navarro Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, escribe sobre la Medicina reproductiva: valor, nunca amenaza, a propósito de la idea del Comité de Bioética Español de abolir el anonimato de los donantes de gametos: «Nuestra medicina reproductiva, que hasta la fecha ha dado tantos resultados y tantos finales felices, puede saltar en pedazos».

El Dépor, con la diestra crea, con la izquierda mata. El nuevo sistema y el perfil de los carrileros definen la fase ofensiva del conjunto blanquiazul con Fernando Vázquez.



En Vigo, es el momento de los retornados. Rafinha, que fue el compás del Celta, y Denis y Santi Mina, que fabricaron el gol del empate en el Bernabéu, comienzan a exhibir seis meses después el nivel esperado en su regreso a Vigo.

Como cada martes, hoy hay consejo de ministros. Y en el orden del día está la aprobación de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, más conocidos como «tasa Google» y «tasa Tobin». Además, los miembros del Gobierno darán el pistoletazo de salida a la derogación, por fases, de la reforma laboral; la primera medida será la eliminación del artículo que permite el despido de un trabajador por acumular bajas médicas.