Cs renuncia a la marca Mejor Unidos y lanza una última oferta de coalición para Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 18/02/2020 14:31 h

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, y el líder del PP, Pablo Casado, se reúnen esta tarde en el Congreso. Todavía no hay una hora fijada, pero lo hace a petición de la aspirante a liderar el partido naranja, que tiene como objetivo avanzar en los proyectos de coalición electoral para las elecciones gallegas y vascas del próximo 5 de abril. El plazo para registrar dichas coaliciones electorales concluye este viernes.

Cs se presenta a la cita de esta tarde tras haber renunciado al nombre de Mejor Unidos, marca registrada recientemente en la oficina de patentes y con la que aspiraba a presentarse a las urnas de la mano de los populares. Conscientes de que Feijoo no estaba por la labor de renunciar a las siglas del PPdeG, el intento de Ciudadanos pasa ahora simplemente porque los populares acepten la fórmula de la coalición electoral, concurriendo en una misma papeleta en cuya cabecera estén presentes las siglas de ambos partidos. Esta rebaja aparece recogida por escrito en una carta enviada por Manuel García Bofill, presidente de la gestora a cargo del partido naranja, a Casado y a Alberto Núñez Feijoo.

Fuentes de la dirección del PP admitían ayer a este periódico que su intención es desvincular las dos negociaciones, incluso las tres, si se tiene en cuenta que las catalanas esperan a la vuelta de la esquina; mientras que la pretensión de Ciudadanos es meter todo dentro de un mismo paquete y negociar de forma conjunta: o coalición en las tres comunidades autónomas o en ninguna.

Sin embargo, las tesis del presidente gallego de no renunciar a su marca se han impuesto, por lo que en Ciudadanos se han visto obligados a rebajar sus pretensiones. Hasta el momento Feijoo se ha limitado a abrir las puertas de su formación a los miembros de Ciudadanos en Galicia que quieran sumarse a su proyecto. Sigue sin ver con buenos ojos la coalición electoral, al considerar que tendría un efecto perjudicial, y cuenta con el apoyo total de la dirección del partido en Madrid. De este modo, no se descarta que el PP y Ciudadanos vuelvan a presentarse por separado a las elecciones en Galicia, como sucedió en las del 2016, en donde los naranjas no lograron ni un solo escaño en O Hórreo. Tampoco puede descartarse la posibilidad de que los naranjas, conscientes de las dificultades que tendrán en superar esa barrera del 5% del voto para poder acceder al Parlamento gallego, reflejadas en todas las encuestas, finalmente decidan no presentarse en Galicia.