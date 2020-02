Rego renueva liderazgo en la UPG, que se volcará con el Bloque para el cambio «real»

0

redacción / la voz 16/02/2020 21:37 h

La Unión do Povo Galego (UPG), partido motor del BNG, convirtió su XV Congreso, celebrado ayer en Santiago, en una demostración de fuerza ante las elecciones autonómicas para «sacar a Galiza dunha situación de emerxencia produtiva, social e nacional», dijo Ana Pontón, portavoz del Bloque, en la sesión de clausura. La candidata a la Xunta recibió una de las grandes ovaciones, junto a Bautista Álvarez -homenajeado en el primer congreso de la «U» desde su fallecimiento-; Paco Rodríguez, al ser nombrado entre los miembros del secretariado político; y Néstor Rego, tras ser elegido para un nuevo mandato como secretario general, cargo que el diputado en el Congreso desempeña desde el 2012.

Pontón arreció en críticas a los partidos estatales y a Núñez Feijoo, «submiso aos intereses do PP». Proclamó «o cambio galego feito dende Galiza» y afirmó que «non podemos seguir co PP, que está diezmando Galiza». Ana Pontón aludió a la «crise do réxime do 78» y de la UE para reforzar las tesis políticas de una organización «á alza» y en la que «non nos poñemos límites». También subrayó el objetivo de combatir «o esquerdismo infantil paralizante», al tiempo que Rego, en su intervención de cierre del congreso, se refirió al pasado del Bloque al afirmar que «é preciso resistir para despois poder avanzar, e hoxe o nacionalismo está avanzando». Rego aseguró que toda la militancia se volcará para «botar a Feijoo» y propiciar un cambio político «real» liderado por el BNG. Citó el acuerdo de investidura como «inxección de autoestima colectiva» y aseguró que tras las generales se extiende en la sociedad gallega la idea de que «só o nacionalismo garante a defensa inequívoca dos intereses de Galiza».