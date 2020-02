Medio Rural aspira a movilizar 320.000 fincas de dueño desconocido

Investigadores de la Universidades de Vigo y Santiago calculan que hay 512.308 hectáreas infrautilizadas

Ya no quedan muchos que lo recuerden, pero hubo un tiempo en el que buena parte de las tierras del interior de Ourense en las que ahora crece la maleza estaban cubiertas de cereal. Por algo A Limia continúa siendo el gran granero de Galicia. Los datos no engañan. En 1962, cuando se elaboró el primer censo agrario de Galicia la superficie dedicada a pastos, a pastoreo o al desarrollo de otras actividades en el monte era de un millón y medio de hectáreas. Hoy, justo 58 años más tarde, la tierra trabajada no llega a las 700.000 hectáreas. ¿Qué pasó con el resto? La respuesta no hace falta que se la contemos. Ya la saben, se abandonó debido, en parte, a los últimos flujos de emigración interior hacia las ciudades del Eje atlántico, que se sumaron a las oleadas anteriores hacia otras comunidades o al extranjero.

