Gonzalo Caballero insiste en debatir solo a dos con Feijoo y, además, en cada ciudad de Galicia

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 17/02/2020 13:59 h

Gonzalo Caballero hará de su demanda de confrontación directa en un debate a dos con Alberto Núñez Feijoo una de las guías de la precampaña de los socialistas gallegos. El aspirante a la presidencia de la Xunta y secretario general del PSdeG volvió a reclamar hoy en Vigo un encuentro cara a cara con el presidente gallego, propuesta que ya suscitó los recelos de la nacionalista Ana Pontón, su posible socia en un gobierno de coalición de izquierda. Tras mantener una reunión con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el candidato del PSdeG afirmó que «entendo que todas as forzas políticas queran ter o seu espazo para defender as súas siglas, pero todos sabemos que nas eleccións do 5 de abril hai dous proxectos que confrontan para liderar a Xunta de Galicia: o proxecto das dereitas no que o PP e Núñez Feijoo están a fronte da mesma, e o proxecto progresista do PSdeG-PSOE que ten o reto de liderar a Galicia do futuro». Recalcó Gonzalo Caballero que solo hay dos opciones para gobernar la comunidad, la suya y la del actual presidente.

La reunión celebrada esta mañana en Vigo entre el aspirante socialista y el regidor olívico abre una serie de citas de Gonzalo Caballero con los alcaldes urbanos de su formación, que gestiona los concellos de A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol, además del consistorio olívico, participa en el ejecutivo local de Pontevedra y dirige las diputaciones coruñesa, pontevedresa y lucense. Precisamente por ese respaldo urbano, el líder del PSdeG se mostró incluso partidario de que el debate a dos que demanda con Feijoo se repita en cada urbe. «Que veña a cada cidade a contar o que fixo diante da cidadanía», balance que anticipó le resulta muy deficiente, especialmente en casos como el de Vigo, plaza en la que estaría encantado, dijo, de empezar esa serie de confrontaciones públicas, que luego extendería al resto de las ciudades de la comunidad. «É importante debatir e o presidente da Xunta debería ter a coraxe e a valentía de dar a cara nun momento que o cambio político é inminente e confrontar o seu proxecto esgotado cun proxecto de cambio que lidera o PSdeG-PSOE. Só ten que decir sitio, lugar e hora», remarcó en su alocución Gonzalo Caballero, insistiendo en que todo se juega en estas elecciones entre el PP y su partido.

«No te va a aceptar porque se viene abajo, Feijoo se hunde», terció su tío y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que afeó que el aspirante a la reelección a la presidencia de la Xunta hubiese elegido la urbe olívica para su proclamación el pasado sábado. «Es un descaro político, venir a la ciudad a la ciudad a la que desatendió, a la que le puso palos en las ruedas, a la ciudad a la que le ha puesto todo tipo de problemas, aún se atreve a venir a decirnos que él defiende Galicia. Bueno, pues a Vigo, desde luego, no», continuó el alcalde. «Nos condenó al ostracismo». Abel Caballero, que apeló a su sobrino como «Gon», auguró que el aspirante socialista será el futuro presidente de la Xunta.

«¿Saben cuánto aportó la Xunta de Galicia a la más importante fiesta turística que ahora en Galicia que es la Navidad de Vigo? Cero euros, cero euros y esto es lo que tiene que cambiar», añadió Gonzalo Caballero, que trató al aspirante del PSdeG como un conocedor de las necesidades de Vigo al residir en la ciudad. «Él ya tiene a Vigo en la cabeza. En cambio, cuando viene Feijoo lo pones en la plaza de la Miñoca y le dices que vaya hasta la calle del Príncipe y no sabe», contrastó.