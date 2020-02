¡Es la economía, no Franco, estúpido!

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid 17/02/2020 05:00 h

La primera sesión de control al Gobierno de coalición en el Congreso puso de manifiesto que la derecha todavía no ha comprendido el nuevo ciclo político que se ha abierto en España con la entrada en el Ejecutivo de una fuerza política radical como Unidas Podemos; ni dónde está la clave para evitar que se consolide ese giro la izquierda que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han conseguido sin disponer de mayoría suficiente en el Congreso. En un momento ciertamente complicado para ellos, tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente segundo solventaron ese primer trago de someterse al control de la oposición con una facilidad y una suficiencia inesperadas.

Pero el mérito no fue de ellos, sino de la incapacidad de los partidos de la derecha para centrarse en los asuntos que realmente afectan a los ciudadanos. La mansedumbre con la que PP, Cs y Vox entraron al trapo de todos los debates que hacen ruido, pero apenas hacen mella en el Gobierno, resultó especialmente sorprendente. Los tres partidos disponían de argumentos muy sólidos para empezar a poner en cuestión la hoja de ruta del Ejecutivo centrándose en lo mollar, que son las malas señales de crecimiento económico.

Centrar toda la artillería parlamentaria de la sesión de control en la insólita reunión en Barajas del ministro de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue un error de bulto. Y no porque el asunto no sea un reguero de contradicciones y de infinitas versiones que pone en aprietos al Gobierno y mereciera al menos una pregunta en la sesión, sino porque tratar de derribar a Ábalos es un esfuerzo inútil, ya que Sánchez y sus socios, incluidos los independentistas, lo sostendrían aunque se le hubiera visto en el casino con Rodríguez.

Pero resulta que la oposición tenía el martes la oportunidad de cambiar sus preguntas y hablar de asuntos de enorme relevancia en el terreno económico, porque el Gobierno acababa de presentar un cuadro macroeconómico casi surrealista, en el que la previsión de gasto se eleva en más de 5.000 millones de euros al tiempo que se prevé un frenazo en el crecimiento del PIB superior al estimado hasta ahora; se reconoce que no se cumplirán los objetivos de déficit; y se admite que el paro no bajará del 12,3 % en toda la legislatura. Y todo ello, sin aclarar los ingresos. Algo que suma al hecho de que en enero se destruyó más de la mitad de todo el empleo creado en 2019. Una retahíla de datos que, bien argumentados, habrían puesto en serios aprietos al Gobierno, pero que estuvieron ausentes de la sesión de control.

Con unas elecciones a la vista en Galicia y el País Vasco, o el PP y el resto de la derecha cambia el chip y deja de embestir en las muletas que le tiende el Gobierno -Franco, eutanasia, Cataluña, pin parental y demás- para concentrarse en los primeros avisos que produce ya la política económica del Gobierno, o cuando se quiera dar cuenta estará desahuciada. O alguien le recuerda cuanto antes a Casado aquel lema electoral de Clinton: «Es la economía, estúpido», o pintan bastos para la derecha.

Puigdemont busca la fecha que más daño haga a ERC

Despejada la incógnita de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, resta saber cuándo convocará Joaquim Torra -es decir, Carles Puigdemont, que es quien da las órdenes- las catalanas. En ERC cunden ya los nervios y, después de explicar que no tenían nada que decir porque era una competencia exclusiva de Torra, presionan ya para que no se alargue demasiado este tiempo de incierta precampaña. Conociendo a Puigdemont, lo único seguro es que escogerá la fecha que más daño pueda hacer a ERC y que más pueda desestabilizar al Gobierno español. Por ahí hay que buscar. Convocarlas inmediatamente después de que ERC apruebe los Presupuestos de Sánchez no sería una mala jugada.

Iglesias deja fuera de juego a Planas y desautoriza a Díaz

En la Moncloa aseguran que todo va como la seda y que después de los ejercicios espirituales de todo el Gobierno en Quintos de Mora el Ejecutivo es una piña. Casi una familia. Pero se suceden los hechos que ponen en tela de juicio esa versión. El último ha sido la incursión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la crisis del sector agrario, rompiendo toda la estrategia de negociación del ministro de Agricultura, Luis Planas. Iglesias vetó en el último minuto a las organizaciones agrarias en una reunión ya prevista con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Algo que agravó la crisis e indignó al sector. El líder de Podemos dejó en fuera de juego a Planas y, además, restó autoridad a Díaz.

Ciudadanos revive la historia por la que ya pasó UPyD

Ciudadanos revive una historia por la que ya pasó, con los papeles cambiados. En 2014, era Cs el que pedía una fusión con la UPyD de Rosa Díez, entonces al alza. Díez se negó y las municipales del 2015 certificaron su ocaso, con solo un 1,04 % de votos del total nacional. Luego fueron los restos de UPyD los que quisieron aliarse con Cs, pero entonces los naranjas estaban ya disparados y solo admitieron la absorción de algunos líderes. Ahora, después de que Ciudadanos rechazara la oferta del PP para formar una coalición en las generales, Cs quiere el acuerdo. Pero poco aportaría ya a una marca ganadora como el PPdeG un partido en barrena que viene de perder 47 escaños en las generales.