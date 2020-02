Pulso entre PSOE y BNG por liderar la alternativa

Antón Sánchez cree que el partido morado «non está no camiño de darlle continuidade á unidade popular». Los de Pablo Iglesias, sin embargo, creen que nada ha cambiado y que se llegará a acuerdos en los próximos días

La dirección de Anova trabaja ya, junto con mareas municipales como Compostela Aberta o la Marea Atlántica, en una candidatura propia para las elecciones autonómicas al margen de Unidas Podemos. Así lo reconoció esta mañana el coordinador nacional del partido, Antón Sánchez, en una reunión de la ejecutiva a la que asistieron también Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega.

Sánchez reiteró que la intención de Anova y de las mareas que le son afines sigue siendo llegar a un acuerdo con Podemos para una candidatura conjunta, y que lo seguirán intentando hasta el último día, pero admitió también que la formación morada «non está no camiño de darlle continuidade á unidade popular, senón no de presentar o seu proxecto político».

Seguir leyendo