Luís Villares: «Somos a chave da derrota electoral da dereita»

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 15/02/2020 14:44 h

La dirección de En Marea emprenderá su proceso de primarias para las elecciones autonómicas la próxima semana, después de que expire el plazo para presentar coaliciones; es decir, el viernes 21. No lo harán antes por si alguna de las fuerzas soberanistas a las que le hicieron la oferta de un pacto (sobre todo BNG y Anova) atienden a su llamada y es todavía posible elaborar una lista conjunta.

Sobre las encuestas que no le dan representación a En Marea, Luís Villares (que lamentó la «tiranía» del 5 % que impide tener representación a los partidos que no lleguen a ese porcentaje de voto) recordó que tampoco el PsdeG, el BNG y Podemos suman, por lo que consideró necesario que las fuerzas alternativas al PP llegasen a un acuerdo si no quieren que vuelva a gobernar Feijoo. «Somos a chave da derrota electoral da dereita», dijo Luís Villares tras la reunión del consello das mareas. El líder de En Marea mantuvo un encuentro el viernes con las mareas municipales que le son afines (una treintena, según el juez en excedencia) y dijo que «todos estamos dacordo en que é necesaria unha alternativa municipalista».

En Marea se presentará a las elecciones «sen ataduras» y con la mano tendida, sobre todo, a Anova, a la que le advirtió de que el proyecto de Podemos al margen de sus socios gallegos no era nuevo porque «Anova xa foi excluída» en las dos últimas generales. «Un xesto claro de que querían acabar con calquera confluencia», advirtió Villares.