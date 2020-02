Feijoo en su aclamación como candidato: «No seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío»

0

La Voz de Galicia

Vigo 15/02/2020

El primer encuentro de precampaña de Alberto Núñez Feijoo se ha convertido hoy en Vigo en un clamor de principio a fin por parte del aspirante a la reelección en favor de la defensa de la unidad en la acción política que atribuyó al PP, frente a la división y el enfrentamiento que estima se instalaría en el ejecutivo autonómico de vencer otras opciones electorales. «Galicia es más que la fragmentación, más que una política partidaria, que partidos que confrontan entre sí. Y si en España la política divide según se pertenece a izquierda o derecha, nosotros aquí no pertenecemos a ningún bloque de partidos, el PPdeG pertenece a la mayoría de los gallegos», dijo en la cita de su proclamación como candidato a la presidencia del Gobierno gallego, para recalcar que no se presenta «para liderar un bloque de partidos», manteniendo así su apuesta por que el PP siga como siglas de referencia en Galicia al margen de Ciudadanos.

En el auditorio vigués, la palabra 'Galicia' fue la que Alberto Núñez Feijoo repitió con mayor cadencia. «Me emociono por Galicia porque non so é a señal de identidade do noso partido. Galicia é moito, é a miña vida. É prácticamente todo o que son», dijo entre sollozos. «Ya dije yo que este párrafo no habría que haberlo incluido», reaccionó raudo en medio de un discurso pronunciado ante medio millar de cargos y militantes de su partido llegados de distintos puntos de la comunidad.

Tras asegurar que sus once años de mandato han coincidido con momentos difíciles, Feijoo pidió un apoyo masivo de nuevo advirtiendo que de nuevo al PP no le basta con ganar las elecciones, sino que necesita de una mayoría absoluta para seguir gobernando. «Non prometo imposibles, pero fago todo o que é posible. Non fago o que todo o mundo quere oír, e non acertó sempre, pero cando erro traballando sempre buscamos unha solución para solventar os problemas», enfatizó para a continuación proclamar la liberta de acción que asegura tienen hasta en su propio partido a nivel estatal: «Creo nunha Galicia unida entre si, e unida con España. Proclamo que son un candidato libre, fun un presiente libre e volverei ser un presiente libre, so para obrigarme cos galego, para cumprir os compromisos que asuma con Galicia e para eludir o que nos poda prexudicar. Libre para defender aos galegos e cumprir os compromisos e non quero Galicia baixo as imposiciones de ninguén. Preséntome para dar estabilidade», insistió señalando incluso que en su propuesta política solo cabe mantener el rumbo actual de moderación. Y fue claro cuando insistió: «No seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío».

«Galicia é convivencia e respeto e solidaridade e progreso. Estou aquí para que Galicia saia gañando», llegó a pronunciar Feijoo en un acto electoral en el que su formación se ha desprendido de la simbología clásica del partido para dar todo el protagonismo a la palabra Galicia.

Los ataques medidos al Gobierno central, por los incumplimientos que cito en materia de la alta velocidad y el abono del IVA, fueron combinados con críticas a nacionalistas e independentistas, frente a los que pidió apoyo para mantener una Galicia más abierta y más integrada, más española y más europea, «que es la Galicia que quiere la mayoría», de nuevo subrayando que también el PPdeG «discrepa de los populistas», pero defendiendo al mismo tiempo la unidad de España.

«Pedimos o apoio extraordinario dos galegos porque non nos vale con gañar. Un apoio para preservar a normalidade, a cordialidade lingüística», remató en un discurso que trato de mover la fibra a los asistentes y en e que mezcló los mensajes en gallego y castellano.

Antes, el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, dio las gracias a Feijoo por una «decisión valiente y personal. Gracias por quedarte en Galicia y elegir Galicia cuando tanta gente quería que dieras el salto», reconoció el vicepresidente de la Xunta.

Pero Rueda advirtió a los suyos que «si pensamos que perderemos, lo haremos, y si pensamos que vamos a ganar, perderemos también», dijo no sin concluir con una petición expresa a cargos y seguidores del PPdeG exigiéndoles unidad, clave, insistió, para volver a ganar los comicios del 5 de abril.