Anova trabaja ya en una candidatura al margen de Podemos

La dirección de Anova trabaja ya, junto con mareas municipales como Compostela Aberta o la Marea Atlántica, en una candidtura propia para las elecciones autonómicas al margen de Unidas Podemos. Así lo reconoció esta mañana el coordinador nacional del partido, Antón Sánchez, en una reunión de la ejecutiva a la que asistieron también Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega. Sánchez reiteró que la intención de Anova y de las mareas que le son afines sigue siendo llegar a un acuerdo con Podemos para una candidatura conjunta, y que lo seguirán intentanto hasta el último día, pero admitió también que la formación morada «non está no camiño de darlle continuidade á unidade popular, senón no de presentar o seu proxecto político».

Esta estrategia de Podemos al margen de sus confluencias en Galicia es, para el coordinador de Anova, «lexítima e respectable», pero no coincide con los intereses de su formación ni de las mareas, ya que a su entender, los mejores resultados electorales en Galicia los consiguieron cuando fueron todos juntos.

Admitida la posibilidad de una candidatura propia, el coordinador nacional de Anova no quiso aclarar si recogerían el guante lanzado con Villares para ir juntos a las autonómicas, y se limitó a decir que serían las mareas, en coordinación con Anova como motor, las que tomasen ese tipo de decisiones. «As mareas queren ser un actor alí onde se deu con máis éxito a unidade popular. Non se pode troncar o camiño iniciado no 2011», indicó.