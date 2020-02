Ana Pontón al líder del PSdeG: « Mal empezamos querendo limitar o pluralismo nos debates » La portavoz nacional del BNG apuesta por la pluralidad en los cara a cara electorales y pide «un pouquiño de modestia» a los demás aspirantes para no prejuzgar el resultado del 5A

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 14/02/2020 12:21 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se refirió este viernes a la propuesta lanzada por el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, de mantener un debate electoral con Feijoo, sin más protagonistas, por entender que los candidatos del PP y el PSdeG son los únicos con posibilidades de ocupar la presidencia de la Xunta. «Mal empezamos a campaña querendo limitar o pluralismo», dijo Pontón sobre el ofrecimiento de Caballero, al que le pidió «un pouquiño de modestia ou polo menos de sensatez», porque, antes de prejuzgar algún resultado, tienen que decidir los gallegos.

La dirigente nacionalista entiende que «nesa carreira» por liderar el Gobierno gallego «estamos todos situados», así que subrayó que, con la misma lógica que habla Caballero, también ella podría plantear un cara a cara entre Feijoo y Pontón, pues considera que «suscitaría debate na sociedade galega» y está tan legitimada como otros para hacerlo.

En todo caso, Ana Pontón considera que lo que hay que preservar es que haya debate y que sea plural. «Espero que Feijoo non fuxa», puntualizó, y que otras fuerzas no se apunten «a unha teoría na que Feijoo leva tempo traballando, que consiste en fuxir dos debates co BNG». Del mismo modo, la líder del BNG también confía en que en esta autonómicas no haya que vivir «o bochorno» de las elecciones generales, convocando debates «clandestinos», dijo, a las 10 de la mañana, en horarios de baja audiencia.

Pontón hizo estas declaraciones en un desayuno informativo celebrado junto a Goretti Sanmartín, portavoz del BNG en el Concello de Santiago, y Néstor Rego, diputado en el Congreso, con el fin de evaluar la reunión mantenida con el PSOE de seguimiento del pacto de investidura logrado con el BNG. Rego destacó que en dicha reunión «foron ratificados todos os compromisos», si bien admitió que algunas medidas «teñen que verificarse» en el momento de tramitar los Presupuestos Generales del Estado.