Alternativa dos Veciños descarta presentarse a las autonómicas

La Voz de Galicia T. S.

redacción / la voz 13/02/2020 20:30 h

El presidente de Alternativa y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, descartó públicamente este jueves presentar a su formación a las elecciones autonómicas. «Non imos a ir a unha batalla á que non temos opción de gañar», dijo en relación a las posibilidades remotas de que Alternativa obtenga el 3 % necesario para conseguir representación en O Hórreo. A principios de año, García Seoane había aludido a la realización de un estudio para sondear las opciones de Alternativa. Una vez conocida la fecha de los comicios, los números no dan. «Non é unha cuestión de que a esquerda estaría máis dividida, é un tema de que se non imos entrar, para que presentarnos», indicó.