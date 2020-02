El PP convierte los impagos de IVA en munición contra el BNG: «Deixáronnos tirados»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 12/02/2020 14:14 h

Los ocurrido este martes en el Congreso, donde el BNG unió su voto a los del PSOE y Unidas Podemos para tumbar una iniciativa del PP en la que pedía al Gobierno que abonara los impagos del IVA a las comunidades, unos 2.500 millones de euros, es algo que los populares gallegos no están dispuestos a pasar por alto. Después de recibir el apoyo del Bloque para reclamar judicialmente los 200 millones que el Estado adeuda a la Xunta de la recaudación del IVA, los populares se quejan ahora de que los nacionalistas mudaran de posición para aliarse con los partidos que sustentan a la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez. «Deixáronnos tirados», dijo sobre el BNG Miguel Tellado, secretario general del PPdeG.

El número dos del PPdeG fue todavía más allá al lamentar que el PSOE, el BNG, junto con Podemos y las mareas «non sexan capaces de defender os intereses de Galicia» ni siquiera en la antesala del arranque de una campaña electoral.Y si no lo hacen ahora, prosiguió Tellado, «non son capaces de facelo logo do 5 de abril», fecha a partir de la cual estas fuerzas políticas confían en formar un Gobierno alternativo al de Núñez Feijoo.

El rechazo del PSOE y Unidas Podemos a la reclamación del IVA para las comunidades es algo con lo que ya contaba el PPdeG, pues son dos partidos que forma la coalición de Pedro Sánchez. No ocurre lo mismo con el BNG, que siempre defendió que Galicia debe recibir la financiación que le corresponde e incluso demandó hace cinco meses que la Xunta defendiera su reclamación ante los tribunales. «Cada vez que o BNG ten que elixir entre apoiar a Galicia ou apoiar ao PSOE, sempre elixe apoiar ao PSOE», reprochó Tellado.

El secretario general del PPdeG compareció este miércoles en rueda de prensa para anunciar que Pedro Puy Fraga, portavoz de los populares en el Parlamento gallego, será nuevamente el coordinador del programa electoral del partido, un rol que ya asumió en las autonómicas del 2009, así como en las del 2012 y del 2016. «O que funciona ben non hai que cambialo», dijo Tellado sobre Puy, antes de puntualizar que no tiene dudas de que impulsará un programa «que non divida» y sea el «punto de encontro» de todos los gallegos para tener un país en el que se viva mejor.