Hoy en La Voz: Feijoo ante el reto de su cuarta mayoría absoluta, la atención médica al final de la vida, goleada en Riazor

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 12/02/2020 09:02 h

Elecciones en Galicia

La directiva del PPdeG proclamó ayer a Alberto Núñez Feijoo candidato y el presidente asume así el reto de su cuarta mayoría absoluta. El partido plantea las autonómicas del 5 de abril como una batalla de «todos contra Feijoo», pues no tiene rival en la derecha. Ciudadanos rechaza integrar a sus candidatos en las listas populares y, desde Ourense, Jácome anunció ayer que votará a Feijoo para contar con un «Gobierno amigo».



A la izquierda, Gonzalo Caballero ve imparable «o vento de cambio» en Galicia; el PSdeG ha agilizado la confección de las listas y augura una campaña con «ataques feroces» del PP. Ana Pontón, de baja por maternidad, regresa para que Galicia tenga «unha muller presidenta». Faltan diez días para el cierre del plazo de coaliciones y las mareas todavía debaten cómo concurrirán: la izquierda rupturista apura los contactos para una lista que podría encabezar Gomez-Reino y Luís Villares garantiza el diálogo de En Marea con otras fuerzas, antes o después de las elecciones.



Roberto L. Blanco Valdés analiza el escenario electoral que quedó inaugurado este lunes en su artículo Lo que Galicia se juega el 5 de abril.

Hoy en La Voz

Hablamos de infraestructuras, pero desde los tribunales, porque ayer arrancó el juicio contra Audasa por el cobro abusivo de peajes en la AP-9 durante el período de ampliación del puente de Rande. La Fiscalía reprocha al Estado que apoye a Audasa y los técnicos de la empresa concesionaria y de la DGT que declararon ayer aseguran que no hubo atascos durante las obras.



Seguimos en los juzgados por una polémica sentencia que impide a una madre cambiar de ciudad sin que el exmarido lo apruebe. La mujer, que está en proceso de divorcio, también deberá dejar a las hijas en el mismo colegio.

Otro juez ha avalado que las empresas descuenten las pausas para el café y el cigarrillo de sus empleados. Pueden hacerlo siempre que antes no computasen esos parones como tiempo efectivo de trabajo.



Una noticia económica del día interesa a los jubilados que cuentan con un plan de pensiones. Su retirada de golpe o por tramos puede significar grandes variaciones a la hora de tributar en el IRPF. Te explicamos cómo rescatarlo.

Cambiamos de asunto para hablar de la ley de la eutanasia, que ayer se sometió a su primer trámite parlamentario y logró el apoyo de todos los grupos, salvo PP y Vox. Hablamos de ello con Francisco Barón Duarte que, como especialista en Oncología Médica del CHUAC, tiene claro que «la atención que se recibe al final de la vida en este momento es mala».

China ha superado ya el umbral de los mil muertos por coronavirus y la OMS reconoce que hará falta al menos un año y medio para que exista una vacuna. Rafael Dezcallar de Mazarredo, embajador de España en el país asiático explica en este artículo cómo están gestionando la situación. El brote vírico y sus consecuencias económicas tocan de lleno a España, donde peligra la celebración del Mobile World Congress. Facebook se ha sumado a la lista de empresas que no van a estar en Barcelona y la organización decidirá el viernes si cancela o no el evento.



Terminamos con una noticia de Educación, porque la selectividad gallega tendrá este 2020 cinco novedades. La más relevante es que los alumnos que superen las pruebas y que opten a entrar en una determinada titulación deben confirmar en cada llamamiento, en caso de no ser convocados a hacer la matrícula, su interés en seguir en las listas de la CIUG como aspirante a cursar esos estudios.

Michel, el alemán que convive en Celanova con lobos que pensaba que eran perros. De los Urales a Leirado bailando con lobos.

La cantera de diputados para el Parlamento Europeo está en el centro de Galicia. Lalín cuenta con la mayor tasa de representantes por habitante.

Barreras tendrá que pagar 16 millones a Ritz Carlton por daños y perjuicios. El nuevo contrato dice que la naviera podrá llevarse el barco a otro astillero si se vulneran otra vez los plazos.

Galicia en 313 concellos

El mar se lleva por delante los coches aparcados en el dique de abrigo de A Coruña, como puedes ver en estas impresionantes imágenes. En San Amaro las olas rebasaron el aparcamiento y en Riazor rompieron bancos e invadieron el paseo marítimo. El temporal persiste y hay alerta naranja en el mar.



«Cuando pasé hacia Xinzo no había rotonda, ¿quién la puso?». Es la frase de un conductor que se salió de la vía por su margen izquierdo y, tras circular sobre la rotonda, arrancó la señalización vertical. En el control de alcoholemia quintuplicó la tasa permitida.



Viveiro abrirá en Semana Santa un hotel inspirado en las «casas hobbit». El complejo turístico, en Galdo, recordará el original mundo de «El Señor de los Anillos».



La Policía cartografía Santiago desde el aire para la seguridad del Xacobeo.



Y una empresa proyecta el primer cementerio de mascotas de Vigo.

Mientras dormías

Joe Biden se hunde y Bernie Sanders gana las primarias de Nuevo Hampshire. El segundo puesto lo ha logrado Pete Buttigieg y el tercero la senadora Amy Klobuchar, que se presenta como alternativa del ala moderada en este proceso del que saldrá la candidatura demócrata a la Casa Blanca.

Opinión

«En la fiebre por buscar titulares -supongo que será eso-, los más conservadores del barrio se lanzan exactamente por lo que no pueden demostrar: las supuestas, las increíbles razones económicas para ayudar a alguien a bien morir». Fernando Ónega analiza lo ocurrido ayer en el Congreso durante el debate de la ley de eutanasia. «Es fácil suponer que el debate que empieza no va a ser apasionado; va a ser alucinado».

Lo más destacado de los deportes

Noche histórica y goleada en Riazor. El Dépor femenino se metió en cuartos de final de la Copa con un abultado triunfo sobre el Valencia (7-2) que presenciaron casi 8.000 personas. Riazor quiere más veces a «As Nosas».



En la actualidad del equipo masculino hablamos de Mujaid, el quinto baetle del Dépor. Apadrinado por los cuatro vascos de la plantilla, el todavía fabrilista acapara la atención de Fernando Vázquez, empeñado en limar sus defectos para adaptarlo a varios sistemas y convertirlo en referente.



El Celta prepara su visita este fin de semana al Bernabéu, una plaza por conquistar; y es que el Real Madrid es, con el Mallorca, el único equipo de los 19 de Primera contra el que el Celta nunca ha puntuado fuera de casa en la actual etapa en la élite.

Hoy será noticia

Después de múltiples versiones y de una polémica que dura ya varias semanas, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se enfrenta este miércoles a una ofensiva de la oposición en el Congreso por su reunión en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.