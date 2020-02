La dirección del PP gallego mantiene el no a la coalición con Ciudadanos

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 12/02/2020 14:29 h

El presidente del PP gallego primero, y su secretario xeral después, han vuelto a cerrar la puerta a una posible coalición en Galicia con Ciudadanos, ante el la propuesta hecha por los naranjas para concurrir conjuntamente a las elecciones de las tres comunidades históricas con una nueva marca.

El propio Alberto Núñez Feijoo volvió a enterrar este miércoles cualquier posible confluencia al declarar a la Cope que el planteamiento de Inés Arrimadas «no es una propuesta honesta», pues entiende que «la suma de 41 + 0», que son los escaños que tiene el PP y Ciudadanos en el Parlamento gallego, no justifica que haya que matar las siglas del PPdeG.

Para Miguel Tellado, «queda claro» que las conversaciones entre los populares y Ciudadanos es algo que se circunscribe al País Vasco, pero no a Galicia. En todo caso, el secretario xeral admitió que el PP gallego ha recibido una carta de Ciudadanos con un llamamiento a negociar, pero Tellado subrayó que se limitaba a reproducir planteamientos ya expresados en los medios. «Somos un proxecto político que traballa coas portas abertas», dijo el número dos del PPdeG, que tiene disposición «a escoitar a todo o mundo». Pero dejó entrever que lo único que buscan Arrimadas y Cs con este ofrecimiento es protagonismo: «Non me gustaría pensar que fora un intento de Ciudadanos de acadar notoridade mediática», en un ámbito y en un contexto donde Ciudadanos no existe. Ni cuenta con un candidato en Galicia, ni tiene representación en el Parlamento, y en las últimas generales se quedó claramente lejos del porcentaje necesario para acceder a la cámara gallega.

Pese a este contexto, la dirección provisional de Ciudadanos no ceja en su empeño. Cs ha dado una vuelta de tuerca a su propuesta electoral para Galicia, País Vasco y Cataluña al advertir al PP de que o acepta la fórmula de la coalición para las tres comunidades o no hay acuerdo para presentar una candidatura unitaria, dejando claro que habrá papeleta naranja en las gallegas.

Un aviso dirigido al presidente gallego, Alberto Núñez-Feijoo, opuesto a esta fórmula que han dado en llamar Mejor Unidos. Según la agencia Efe, quieren presionar así al PP a una semana de que haya que formalizar las coaliciones electorales y después de que ayer el secretario general del grupo de Cs, José María Espejo, y el «número dos» del PP, Teodoro García Egea iniciaran las primeras conversaciones para explorar un acuerdo.

Ciudadanos ha criticado al PP por excluir a Galicia del comunicado que ayer remitió a la prensa tras la reunión, cuando en ese encuentro en ningún momento se excluyó a la comunidad gallega, aunque tampoco, han reconocido, García Egea les aseguró que habría acuerdo para ese territorio. Tan solo trasladó a Cs que hablarían con Feijoo, han señalado las mismas fuentes, que reconocen que el comunicado les dejó preocupados e insisten en que no saben qué quiere el PP.